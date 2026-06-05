PSOE dice que el Gobierno no tiene "ningún plan" ante la emergencia habitacional y exige medidas frente a los desahucios

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias.-ARCHIVO - PSOE

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno del próximo lunes 8 de junio una moción para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) medidas concretas de protección de familias en situación de vulnerabilidad frente a los desahucios, "dada la situación de emergencia habitacional que cada vez más personas sufren" y ante la que el Ejecutivo "no tiene ningún plan".

Así, los socialistas reclamarán al Gobierno regional fortalecer los servicios de mediación y acompañamiento social; ampliar las ayudas al alquiler y soluciones habitacionales de emergencia; reforzar de manera progresiva el parque público de vivienda y actuar en coordinación con los ayuntamientos y entidades sociales.

"No pedimos lo imposible, pedimos lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno que tiene las competencias, los recursos y la obligación constitucional de actuar. Lo que no tiene, hasta ahora, es la voluntad política de hacerlo", ha aseverado este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias.

Con esta moción, que sucede a una interpelación formulada en la última sesión plenaria, el PSOE quiere insistir a los 'populares' en que "no pueden echar balones fuera", porque la vivienda es competencia exclusiva de la comunidad según el Estatuto de Autonomía. "La responsabilidad es suya", ha apostillado el portavoz.

Y ha hecho hincapié en que la vivienda es un derecho social que el Gobierno de Cantabria "tiene la obligación de garantizar", algo que "no está haciendo, pero no porque lo intente y no lo logre, sino porque directamente no lo intenta", ha criticado.

Así, Iglesias ha lamentado que, pese a que en Cantabria la vivienda es un problema social "de primer nivel y urgente" y que "cada vez más familias tienen graves dificultades para acceder o mantener una vivienda digna", el Ejecutivo "no tiene un solo indicador público sobre la eficacia de sus políticas de vivienda" tras tres años gobernando.

Al hilo, ha recalcado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 hubo 191 lanzamientos en Cantabria. Sin embargo, el Gobierno del PP "solo adjudicó nueve viviendas públicas a familias desahuciadas".

"SEÑAL DE ALARMA" EN EL COMPLEJO DE PARAYAS

Otro de los asuntos que los socialistas llevarán al Pleno es el complejo sociosanitario proyectado en el antiguo psiquiátrico de Parayas, sobre el que interpelará al Gobierno tras anunciar que "se desarrollará de la mano de la iniciativa privada", lo que considera "una señal de alarma" viniendo de quienes "no dejan de privatizar".

"Cuando este Gobierno habla de colaboración público-privada, los cántabros ya saben lo que eso significa en la práctica", ha sentenciado Iglesias.

En este sentido, ha cuestionado si las nuevas instalaciones las gestionará el sistema público "en beneficio de los cántabros, o será un negocio privado financiado con dinero de todos", y si este macrocomplejo "estará al servicio de los cántabros o al servicio de las empresas que van a gestionar sus necesidades con dinero de todos".

Además, el dirigente socialista ha pedido explicaciones sobre la inversión dado que este Ejecutivo "renunció a 30 millones de euros de fondos europeos para construir en ellas el centro de acogida internacional y ahora vamos a gastar 22,5 millones del dinero de todos" para su proyecto.

LICICAZ, PRYSMIAN Y CAD DE CUETO

Por otra parte, el PSOE defenderá una proposición no de ley para impulsar la adhesión de Cantabria al convenio Licicaz que varias comunidades han firmado ya con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales.

Finalmente, preguntará al Gobierno por las gestiones que ha realizado o prevé realizar ante los paros en Prysmian dado el conflicto de los trabajadores por la congelación salarial propuesta por la empresa en la negociación del convenio, así como por las tres plazas de médico sin cubrir en el CAD de Cueto.

En este punto, la formación quiere conocer cuándo está previsto cubrirlas y qué medidas se están llevando a cabo para lograrlo, ya que se trata de un centro que da servicio a personas en situación de dependencia que necesitan atención "especializada y continuada". "Que un médico de consultorio que vaya y venga no es darles la atención que merecen", ha afeado Iglesias.