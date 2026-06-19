El PSOE dice que las plazas sin cupo "no pueden ser la única solución" a la falta de médicos

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha advertido que las llamadas plazas sin cupo promovidas por el Gobierno del PP "no pueden ser la única solución" a la falta de médicos en Atención Primaria y ha alertado de que "un cambio de modelo sería la puntilla para seguir debilitando la sanidad pública".

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha criticado este viernes en rueda de prensa que "detrás de cada decisión del Partido Popular siempre se esconde otra" y que se incluyan plazas sin cupo en la Oferta de Empleo Público "es una cosa, y otra que a partir de ahora sea la norma ya que consolidan un modelo que no garantiza que cada ciudadano tenga su profesional de referencia y a su vez no permite a los facultativos tener una estabilidad laboral".

Así lo ha expresado Quiñones, que ha trasladado el apoyo al manifiesto que más de 140 médicos de familia han firmado denunciando la inclusión de estas plazas sin cupo en la Oferta de Empleo Público, lo que para los socialistas "no puede acabar siendo una forma de precariedad laboral encubierta".

El PSOE ha recalcado que no está en contra de las plazas con movilidad, porque se precisa de ellas para cubrir las necesidades del sistema sanitario, pero rechaza que se utilicen como "excusa para seguir desmantelando el sistema sanitario", ya que lo que a su juicio pretende hacer el PP es "convertir la excepción en norma cambiando progresivamente el modelo de atención".

Además, aunque los populares lo presenten como una medida "de refuerzo", para el PSOE "en realidad es la consecuencia de una planificación fallida y de una política de recortes y desmantelamiento de los servicios públicos".

Quiñones ha señalado que lo que no quieren los socialistas cántabros "es que esto sea una excusa más para seguir desmantelando el sistema sanitario". "Insistimos: plazas de movilidad, sí; cambio estructural en la atención primaria, no", ha recalcado.

Y es que, dada la "estrategia continuada" de los populares de "deterioro" de la sanidad, los socialistas temen que se avance hacia un cambio de modelo en el que, al final, "haya más plazas móviles que fijas", lo que solo "beneficia al gerente del Servicio Cántabro de Salud" a la hora de disponer de facultativos "aquí y allá sin estabilizar las plazas".

"Sustituyen la figura del médico de referencia por la de un médico itinerante cuya actividad se distribuye allí donde exista una necesidad puntual de cobertura", y abren la posibilidad de que los médicos disponibles "se acojan a este sistema en vez de cubrir las plazas que vayan quedando vacantes", ha expuesto la portavoz.

"SOLO SE SOLUCIONA CON MÁS PROFESIONALES"

Quiñones ha insistido en que ésta no es la forma de actuar ante la falta de médicos, que a juicio de los socialistas "solo se soluciona con más profesionales". Y en un contexto de creciente dificultad para atraer y retener a los médicos, la actuación del PP fomenta en su opinión el "desinterés y puede agravar los problemas de cobertura".

Además, su medida va en contra de lo que propone el PSOE en el Plan de Choque que defenderá el próximo lunes en el Parlamento, que contempla incentivos, mejoras salariales, contratos de larga duración y estabilidad para atraer y retener a los profesionales, además de plazas sin cupo "para solventar el problema actual y esperemos que temporal de consultorios sin médicos".

En este sentido, la portavoz socialista ha manifestado que desde 2002, "cuando la competencia en sanidad paso a la comunidad autónoma, nunca habíamos tenido como ahora con el PP tres veranos consecutivos con consultorios cerrados". "Es la demostración de que hacen intencionadamente de la excepción la norma para desmantelar la Sanidad Pública. Forma todo parte de un plan preconcebido", ha denunciado.

Finalmente, ha lamentado que "Buruaga y Pascual quieren que la ciudadanía deje de confiar en el Servicio Cántabro de Salud y opte por la atención sanitaria privada".