PSOE dice que el PP cántabro "calla" mientras el europeo "avanza en recortes que perjudicarán a ganaderos y pescadores"

Los socialistas cántabros celebran el Día de Europa con un acto en Santoña - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha criticado que el PP cántabro "calla" mientras los 'populares' europeos "avanzan en recortes que perjudicarán a los ganaderos, agricultores y pescadores" de la región.

Por ello, ha reivindicado las políticas de cohesión de la Unión Europea frente a los "recortes" del PP a la Política Agraria Común (PAC) y a la política pesquera.

Así lo ha expresado durante un acto celebrado en la sede de la UGT en Santoña, junto a la eurodiputada Idoia Mendia; el secretario de Política Internacional y UE de la Comisión Ejecutiva Autonómica, David Sanjuan, y la secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González Caballero, para celebrar el Día de Europa, del que ha informado la formación en nota de prensa.

"Estamos hablando de recortes que quiere llevar a cabo el PP europeo en el seno de la Comisión Europea de más de un 60% en la política pesquera común y más de un 20% en la política agraria común", ha señalado Casares.

En este sentido, el líder de los socialistas cántabros ha aseverado que los 'populares' quieren llevar a cabo "el mayor recorte en los fondos comunitarios en una decisión política sin precedentes".

Por su parte, la eurodiputada Idoia Mendia ha señalado que el PP europeo desde la Comisión Europea "quiere que hagamos más con menos" y ha alertado que "está recortando fondos fundamentales para la cohesión y desarrollo de las regiones como son la PAC o la política pesquera desdibujando el papel de las regiones en la gestión de dichos fondos".

Y ha señalado que "es muy importante que acertemos" en el marco financiero plurianual de 2028 a 2034 "para poder avanzar en autonomía estratégica y competitividad".

Por ello, la eurodiputada ha defendido el papel que están llevando a cabo los socialistas europeos en el seno de las instituciones comunitarias porque "las propuestas del PP europeo para recortar la PAC o la política pesquera no permiten seguir garantizando unas políticas de cohesión que den tranquilidad a agricultores y ganaderos".

Además, ha advertido de la dificultad de "combatir esos recortes que promueve el PP europeo en el seno de la Comisión, donde cuentan con una amplísima mayoría".

GESTIÓN DE FONDOS CON SELLO SOCIALISTA

Mientras, el secretario de Política Internacional y de la UE, David San Juan, ha señalado que la gestión de fondos europeos en Cantabria "tiene sello socialista y una mirada feminista".

"Nuestro partido impulsó una red de oficinas en todo el territorio con Lola Gorostiaga y ha negociado durante 20 años los mayores programas de desarrollo regional de la historia, con excelentes consejeras de Economía", ha destacado.

En este sentido, el responsable de políticas internacionales y europeas del PSOE cántabro ha dicho que la UE "es resultado del trabajo del PSOE en Bruselas", citando entre otras iniciativas la movilidad internacional de jóvenes de Cantabria, la consolidación de los derechos sociales y la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la defensa del derecho internacional para proteger a la ciudadanía ante "el imperialismo estadounidense".

En este sentido, Sanjuan ha defendido que "hemos impulsado y liderado, durante los periodos más difíciles de la pasada legislatura, la transformación productiva de nuestra región como en Santoña, con la restauración de la marisma o la construcción del Centro de Salud".

"Y ahora, somos también los socialistas los que tenemos un proyecto claro para liderar y captar fondos para el sector conservero de la anchoa y de otros productos de la zona", ha añadido.

Por último, el socialista ha criticado la "demagogia" de los alcaldes del PP en Cantabria "hablando del 'tasazo' de Pedro Sánchez en las basuras cuando es la transposición de una directiva europea promovida por Miguel Arias Cañete cuando era comisario europeo".

"El PP nunca ha defendido los intereses de Cantabria en Europa por mucha demagogia y mentiras que ahora quieran decir", ha concluido.