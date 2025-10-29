El PSOE dice que el PP no puede "dar un giro de 180 grados" en un mes ni el PRC "salvar su nula oposición"

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria cree que el PP que gobierna la región no puede "dar un giro de 180 grados a su política de desmantelamiento de lo público" en un mes, mientras que el PRC, que hasta ahora había apoyado los presupuestos autonómicos, tampoco puede "salvar" con las exigencias que ha hecho a los 'populares' para aprobar las cuentas de 2026 "la nula oposición que ha hecho estos dos años".

Lo ha augurado así este miércoles la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, en una rueda de prensa en la que se ha referido a las cinco condiciones que los regionalistas han exigido a los de María José Sáenz de Buruaga que cumplan en 30 días para sentarse a negociar el próximo presupuesto de la comunidad, y entre las que figura firmar el acuerdo con los docentes, reforzar la atención en hospitales y pagar ayudas pendientes al sector primario.

Ante esto, Quiñones ha vaticinado que Buruaga, que ha sido "incapaz" de sacar adelante "todas" las propuestas en lo que lleva de mandato, no lo va a hacer ahora "en un mes", por lo que ha dado por hecho que el PRC "no va a apoyar" las cuentas, censurando así la "falta de socios" del Gobierno en minoría del PP en el ecuador de la legislatura.

Así las cosas, para la socialista, la presidenta regional y su partido son "una rémora para Cantabria", a lo que ha sumado que los regionalistas no pueden "salvar" la "nula oposición" que a su juicio han venido haciendo, contraponiendo a ambas formaciones la de un PSOE "fuerte, con un liderazgo definido, que hace oposición y que molesta al Gobierno del Partido Popular" con sus "denuncias".