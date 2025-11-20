El PSOE dice que las "privatizaciones" de Santa Clotilde y la carretera de Requejada "hipotecan el futuro" de Cantabria

Los socialistas advierten de las "privatizaciones" del Hospital Santa Clotilde y la carretera de Requejada - PSOE

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE) ha advertido este jueves que las "fórmulas privatizadoras" del Partido Popular en el convenio singular Hospital Santa Clotilde y la carretera de Requejada-Suances "hipotecan el futuro" de la comunidad autónoma.

Así lo ha denunciado la portavoz del PSC-PSOE, Ainoa Quiñones, en la rueda de prensa semanal para abordar la actualidad política regional, donde ha insistido en que el convenio singular con Santa Clotilde "nos va a costar" a los cántabros 216 millones de euros durante 15 años y es "un precedente terrible para la supervivencia" del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Además, ha reiterado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), "se ha inventado la figura de convenio singular que les permite hacer lo que les dé la gana". "Es una absoluta vergüenza" porque el PP "está desmantelando la sanidad pública con recortes", ha enfatizado la socialista.

Por otro lado, ha criticado la "privatización" de la ejecución y mantenimiento de infraestructuras regionales a través de la modificación de la Ley de Carreteras de Cantabria, lo que ha calificado como un "pelotazo millonario" que "muestra la falta de transparencia y opacidad" del Ejecutivo popular.

En concreto, sobre la carretera Requejada-Suances, ha asegurado que va a "hipotecar los presupuestos regionales hasta 2050" porque va a pasar de los 45 que iba a costar inicialmente a "casi 188 millones de euros". Esta partida contempla que la adjudicataria se encargue de la redacción, la construcción y la explotación de la infraestructura durante 26 años, "pero no nos han dicho a cambio de qué".

Quiñones lo ha comparado con el contrato de Ferrovial en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla "por 900 millones de euros".

"Tenemos un Gobierno que deja en manos de empresas privadas la sanidad o las carreteras y eso es desmantelar lo público, dejar en manos privadas el futuro de Cantabria, dejar a merced de interés ajenos el interés general", ha reiterado.

BURUAGA "BUSCA RÉDITO" EN LAS OBRAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Por otro lado, Quiñones ha criticado que el PP "no invitó" este miércoles ni al presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Luis Pedro Marco, ni al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a la inauguración de la obra de eliminación de pasos a nivel en Renedo de Piélagos, donde la empresa pública nacional ha pagado "el 80%" de la actuación, equivalente de 18 millones de euros.

La socialista ha señalado que Buruaga "critica a Sánchez y busca sacar rédito de sus obras y proyectos" mientras muestra "deslealtad institucional", lo que ha calificado como una "doble vara de medir".

A su juicio, Buruaga "no tiene proyecto para Cantabria ni proyectos propios que iniciar e intenta aprovecharse de los proyectos del Gobierno de España", algo que, según ella, "es evidente" con el MUPAC, La Pasiega, las obras del Barrio Obrero del Rey y "ahora" en Renedo, con la eliminación de pasos a nivel.