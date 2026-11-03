El PSOE exige a Igual que se posicione e inste al Gobierno de Cantabria a rechazar el PSIR 'Bosques de Santander'

El portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández. - PSOE

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento en la que insta al Gobierno de Cantabria (PP) a rechazar el desarrollo urbanístico 'Bosques de Santander' mediante la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Los socialistas han pedido que no se declare el interés regional de esta iniciativa ni se apruebe su tramitación y desarrollo a través de este instrumento de ordenación territorial.

La propuesta municipal busca defender "el interés general, los derechos de los vecinos afectados y un modelo de crecimiento para Santander basado en la planificación pública, la transparencia y la participación ciudadana".

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha advertido de que este asunto va "mucho más allá de una operación urbanística".

"Estamos hablando de quién decide el futuro de Santander, de quién tiene un proyecto para nuestra ciudad y de quién está dispuesto a asumir la responsabilidad de defenderlo. Estamos ante una de las mayores operaciones urbanísticas planteadas en Santander durante las últimas décadas", ha apuntado.

Fernández también se ha referido a las recientes declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre su supuesto desconocimiento del proyecto y ha señalado contradicciones en su discurso.

"La alcaldesa dice que no dispone de toda la información, pero, al mismo tiempo, afirma que podría ser un gran barrio. La contradicción es evidente. Es el momento de que pase de las palabras a los hechos, que deje de ponerse de perfil, y que asuma, de una vez, la responsabilidad que le corresponde", ha añadido.

Desde el PSOE han vinculado esta situación a la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actualizado en la ciudad.

"Llevamos 10 años sin un nuevo PGOU. Una década en la que el PP no ha sido capaz de ofrecer una planificación actualizada para nuestra Santander. Y ahora pretenden que una empresa privada tome decisiones que sus gobiernos no han sabido abordar", ha denunciado Fernández.

En este sentido, el portavoz socialista ha cuestionado la utilización de un PSIR para impulsar una operación de esta magnitud.

Los socialistas han considerado necesario aclarar qué papel está desempeñando cada administración en la tramitación de la propuesta y han criticado "la falta de coordinación" entre el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, ambos gobernados por el PP.

Por todo ello, el PSOE ha pedido a la alcaldesa que se pronuncie "de forma clara" sobre la propuesta y que no se escude en que la competencia corresponde al Gobierno autonómico.

"No basta con decir que la decisión depende de otra administración cuando lo que está en juego es el futuro urbanístico de Santander y los derechos de sus vecinos. Si considera que este PSIR no es adecuado para Santander, que lo rechace. Si cree que debe seguir adelante, que lo defienda públicamente. Pero que asuma su posición. Gobernar exige tomar decisiones, también cuando resultan incómodas para tu propio partido", ha concluido Fernández.