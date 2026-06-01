El PSOE exige responsabilidades a Igual tras la nulidad de la adjudicación de la Feria de Santiago

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SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Santander ha exigido responsabilidades a la alcaldesa, Gema Igual (PP), después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya estimado el recurso presentado por Cántabra de Toros y declarado nulo el acuerdo adoptado por la Empresa Municipal Plaza de Toros de Santander para la organización de la Feria de Santiago de 2026 adjudicada a la empresa Lances de Futuro, responsable de anteriores ediciones.

Ante este hecho, los socialistas han registrado una batería de preguntas para su debate en el próximo Pleno municipal con el objetivo de exigir explicaciones al equipo de Gobierno "por la falta de transparencia en la tramitación de contratos públicos".

En un comunicado, el secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha mostrado su preocupación por una resolución que, a su juicio, pone de manifiesto "graves deficiencias" en la gestión de los procedimientos de contratación por parte del Ayuntamiento y sus sociedades municipales.

"Es verdaderamente preocupante que una actuación impulsada desde una empresa pública municipal haya sido anulada por el órgano administrativo competente en materia de contratación por no respetar los principios de publicidad y concurrencia que deben garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el uso de los recursos públicos", ha señalado Fernández.

Los socialistas consideran que el debate no gira en torno a quién organiza la Feria de Santiago, sino "a la obligación de que todas las administraciones actúen conforme a la legalidad y bajo los principios de transparencia y buena gestión".

"Lo que exigimos es que el Ayuntamiento y todas sus empresas públicas cumplan escrupulosamente la normativa y ofrezcan todas las garantías jurídicas en la contratación. Los santanderinos y santanderinas tienen derecho a saber que las decisiones que afectan a recursos públicos se adoptan con rigor, transparencia y sometimiento a la ley", ha afirmado el portavoz socialista.

Entre las cuestiones planteadas por el PSOE, se solicita conocer los informes jurídicos que avalaron la decisión de tramitar la renovación del contrato ahora anulado, así como las posibles consecuencias económicas, organizativas o jurídicas que esta resolución puede tener para el Ayuntamiento y para la celebración de la Feria de Santiago.

Asimismo, Fernández ha criticado "la demora" en la entrega del expediente administrativo al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. "Resulta inaceptable que el Tribunal tuviera que requerir hasta en cinco ocasiones el expediente al equipo del Partido Popular. Esa forma de actuar refleja una preocupante falta de diligencia y de respeto hacia los órganos de control administrativo", ha denunciado.

El PSOE también preguntará al equipo de Gobierno si tiene previsto iniciar un nuevo procedimiento que garantice plenamente los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia para garantizar la seguridad jurídica de futuras adjudicaciones o renovaciones relacionadas con la gestión de la Feria de Santiago.

"La falta de transparencia con la que el Partido Popular está gestionando determinados contratos públicos en esta ciudad es incompatible con una administración moderna y abierta. Los vecinos y vecinas de Santander merecen conocer cómo se toman las decisiones y en qué se invierte cada euro de dinero público", ha concluido el portavoz municipal.

Según la programación presentada el 18 de mayo por Lances de Futuro, la Feria de Santiago 2026, que se celebrará entre el 18 y el 26 de julio en la plaza de Cuatro Caminos, ofrecía seis corridas de toros, una de rejones, una novillada y un concurso de recortadores. Entre los matadores, estaban Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey.