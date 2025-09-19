PSOE hará una oposición "exigente" y "fiscalizadora" del Ejecutivo del PP, que "ni gestiona ni gobierna"

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, junto a la diputada y exconsejera Ana Belén Álvarez - PSOE

Iglesias dice que PRC y Vox escenifican "problemas" con el PP pero "a la hora de la verdad le apoyan", "unas veces uno y otras veces otro"

El PSOE hará en el nuevo curso político en el Parlamento de Cantabria, tras el parón del verano, una oposición "propositiva" y, a la vez, "exigente" y "fiscalizadora" de la acción del Gobierno regional (PP) que "ni gestiona, ni gobierna", "incapaz" de sostener los pilares del Estado de Bienestar y que se dedica a hacer "todos los días, oposición" al Ejecutivo central y le dice "siempre no".

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Iglesias, que ha criticado que durante el parón estival el Gobierno ha estado "ausente, de vacaciones y desaparecido" mientras en ámbitos como la educación y la sanidad se manifestaban sus profesionales.

Iglesias ha presentado las iniciativas que llevarán los socialistas al pleno de este lunes, 22 de septiembre, el primero del nuevo periodo de sesiones.

Versarán sobre vivienda, una de las "prioridades absolutas" de los socialistas en el nuevo curso; el desmontaje de la Residencia Cantabria y el vertedero de amianto de Castañeda; la no implantación el próximo año en la comunidad de la formación MIR en la recién creada especialidad de medicina de Urgencias y Emergencia; la protección de los espacios naturales, y la "paralización" de las obras de mejora de la carretera CA-500 entre el Alto de Laredo y Seña.

PREGUNTARÁ A BURUAGA SI CANTABRIA SE SUMARÁ AL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA

En materia de vivienda, los socialistas preguntarán a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, si el Gobierno regional va a sumarse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que la comunidad autónoma podría multiplicar por 3,5 el presupuesto destinado a políticas públicas de vivienda.

Iglesias ha señalado que el nuevo Plan propuesto por el Gobierno de España contempla para Cantabria 91 millones más que el anterior, alcanzando los casi 127 millones, de los que le 60% serían financiados por el Ejecutivo central.

Según ha indicado, el Gobierno de Cantabria, para sumarse, tendría que comprometerse a aportar el 40% restante, así como "blindar con carácter permanente" la protección pública de las viviendas construidas con dinero público, y crear una base de datos pública sobre la realidad del mercado de la vivienda, todo ello, a juicio de Iglesias, propuestas "asumibles" y "de sentido común".

A juicio de Iglesias, si Buruaga estuviera para mejorar la vida de los cántabros "no se hubiera demorado ni un minuto en decir que sí" a sumarse a este plan, como ya han hecho Asturias, Navarra y País Vasco.

Por ello, quiere saber "qué va a hacer" Cantabria y, en caso de oponerse, "cómo va a explicar esa renuncia". Los socialistas se han preguntado si Buruaga va a actuar como presidenta regional o si lo hará como jefa autonómica del PP. "Si lo único que le importa es seguir los dictados de Feijóo y de Génova aunque eso suponga perjudicar los intereses de los cántabros nos va a tener siempre enfrente", ha aseverado el portavoz socialista.

DEMOLICIÓN DE LA RESIDENCIA Y VERTEDERO DE AMIANTO

Por otra parte, los socialistas presentarán una moción, subsiguiente a una interpelación, en el que pedirán detalles sobre el vertedero de amianto de Castañeda, que albergará el amianto procedente del desmontaje de la Residencia Cantabria.

Además, exigirá que se tomen todas las medidas para asegurar que este proceso cumpla la normativa medioambiental y de seguridad para evitar los efectos nocivos para la salud en la población y en los profesionales que trabajen en la misma.

Durante el debate de esta iniciativa, preguntarán cuándo se van a iniciar los trabajos de demolición de la Residencia ya que se anunció que empezarían este verano y "estamos en septiembre y aún no se ha iniciado ninguna obra".

OTROS ASUNTOS

También interpelarán al consejero de Salud, César Pascual, sobre "el palo" que ha dado a la sanidad cántabra y a sus profesionales al rechazar las plazas MIR en Urgencias y Emergencias para el próximo año, convirtiendo a Cantabria en "la única" que no formará a médicos residentes en la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias.

Por otro lado, Iglesias hA denunciado el "abandono" por parte del Ejecutivo del PP en la protección de las "joyas naturales" de la región y, como prueba, se ha referido a lo ocurrido este verano en el Puntal con los botellones en este espacio protegido por la Red Natura 2000 ante la "actitud evasiva y pasiva" del Ejecutivo regional.

Además, ha criticado que no se haya aprobado, como exige la ley, un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) para los parques naturales de Oyambre, Collados del Asón, Dunas de Liencres, en el Estuario del Pas y Costa Quebrada, o en el de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Ello se une a que el del Parque Natural Saja-Besaya lleva más de dos décadas caducado y en el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte tampoco se han desarrollado las normas de protección exigidas. Además, ha denunciado que el proceso de declaración como Parque Natural del Monte Hijedo permanece "paralizado".

También ha criticado que la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria da luz verde a que se desarrollen actuaciones dentro de espacios protegidos como el aparcamiento de caravanas en el Parque Natural de Oyambre, afectando a los "valores ecológicos, paisajísticos y culturales" del mismo.

Y, por último, el grupo parlamentario socialista preguntará sobre los motivos de la "paralización" de las obras de mejora de la carretera que une el Alto de Laredo a Seña, poco después de que el consejero de Fomento, Roberto Media, anunciara que estaban terminadas al 80%, y cuándo se retomarán.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, sobre los presupuestos de Cantabria para 2026 que prepara el Ejecutivo regional, y que según anunció Buruaga el pasado lunes superarán los 3.900 millones de euros, Iglesias ha señalado que los valorará cuando pueda examinar la propuesta.

Y sobre los apoyos que necesita el Ejecutivo para sacarlos adelante, Iglesias ha señalado que durante lo que va de legislatura se ha visto que el PP se apoya "unas veces" en el PRC --que respaldó las cuentas del Gobierno de estos dos últimos años (2024 y 2025)-- y "otras" en Vox para sacar adelante sus leyes e iniciativas.

"No tiene problemas, unas veces con unos y otras con otros. El PRC y Vox hacen constantemente una escenografía de que tienen problemas con el PP pero a la hora de la verdad lo que hacen es apoyarle, unas veces uno y otras veces otro", ha aseverado.