El PSOE insta a Buruaga alcanzar pactos en sanidad, educación y vivienda tras un verano de "caos y parálisis"

Quiñones critica que la presidenta ha estado "desaparecida"

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha instado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), a trabajar en el nuevo curso político en tres pactos autonómicos, por la sanidad, la educación y la vivienda, para dar "soluciones" a los "problemas reales" de los cántabros.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE, Ainoa Quiñones, ha alertado este miércoles en rueda de prensa de que Cantabria está "peor que hace dos años" y ha pasado un verano de "colapso sanitario, conflicto educativo, parón industrial y parálisis institucional".

En este punto, ha criticado que la presidenta regional haya estado durante todo el verano "desaparecida" porque "vive permanentemente enclaustrada en su despacho de la sede regional en Peña Herbosa".

Frente a ello, la dirigente socialista ha reivindicado que el PSOE va a trabajar en "solucionar" los "problemas reales" de la ciudadanía de esta comunidad y, por ello, ha propuesto a la presidenta tres pactos autonómicos por la sanidad, la educación y la vivienda.

Así, el PSOE ha apelado a Buruaga para "salvar el sistema sanitario público de Cantabria" con un "gran pacto" con todos los colegios profesionales, los sindicatos y los trabajadores para acabar con el "peor retroceso sanitario en décadas", con "SUAP sin médicos, centros salud sin médico (80 esté verano), ambulancias sin personal ni gestión o listas de espera cronificadas".

Por otro lado, los socialistas proponen un pacto educativo y "acabar con el conflicto con los docentes que ha hecho que Cantabria sea la única comunidad que ha iniciado el curso escolar con una huelga".

Quiñones ha apelado al "sentido común" de Buruaga para dejar de "gobernar contra los docentes" y trabajar en un pacto educativo que contemple la reducción de ratios, la actualización de salarios de los profesores, que apueste por la Formación Profesional y la escuela rural y garantice la digitalización y el transporte escolar.

Y el tercer pacto regional que reclama el PSOE es en Vivienda, porque es el "principal problema" de las familias y los jóvenes y se ha convertido en un "reto".

En este punto, ha emplazado al Gobierno a "desarrollar urgentemente un Plan Autonómico de Vivienda Pública y Asequible", en el que se contemplen medidas para crear un parque público de alquiler, la movilización de viviendas vacías o facilitar el acceso de los jóvenes a este derecho básico.

Quiñones ha indicado que los socialistas proponen a Buruaga estos tres pactos para este nuevo curso político en el que desde el partido van a trabajar en cuatro ejes principales: fortalecer los servicios públicos, mejorar la calidad del empleo, trabajar en que la vivienda sea "un derecho real" y defender la "convivencia".

Frente a una presidenta regional y del PP "ausente", la portavoz socialista ha reivindicado que el PSOE "escucha, propone y se pone del lado de los profesionales, los trabajadores, los jóvenes y los ciudadanos".

"Cantabria no necesita más propaganda ni más excusas. Necesita soluciones y un Gobierno que esté a la altura del esfuerzo de su gente. Y también una presidenta que gobierne, gestiones, escuche y conozca los problemas reales de los cántabros y las cántabras", ha sentenciado.