El PSOE interpelará al Gobierno de Cantabria por el cierre de los parques de bomberos, que "pone en riesgo" la seguridad

Rueda de prensa de Iglesias. - PSOE

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha anunciado que su grupo interpelará al Gobierno de Cantabria (PP) por el cierre de los parques de bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) y el "incumplimiento" de la guardia mínima "que pone en jaque a la seguridad de los profesionales y de la ciudadanía".

Iglesias ha alertado este jueves en rueda de prensa de que la situación es "preocupante", ya que la semana pasada "hubo un día en el que de 8 a 9 (horas) de la mañana solo estuvo operativo un parque de bomberos de los seis que tiene el SEMCA".

"Los bomberos son la red de seguridad de la región, pero estos días estamos en una situación inaudita, con bases cerradas y no se puede garantizar la seguridad de la población", ha manifestado.

El portavoz ha recordado que los bomberos no solo apagan incendios, sino que también hacen rescates, trasladan a personas con movilidad reducida, atienden accidentes de tráfico, por lo que les parece "muy grave" este "déficit en seguridad" y exigen al Gobierno "soluciones urgentes".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Gobierno del Partido Popular para que "rinda cuentas sobre esta situación" y para exigirle "una respuesta inmediata", de manera "que escuchen a los bomberos, firmen el convenio pendiente, refuercen un servicio esencial como éste y resuelvan este conflicto con los profesionales que está poniendo en riesgo la seguridad de los cántabros".

En otro orden de cosas, los socialistas volverán a poner en el centro del debate parlamentario a la vivienda, a través de una proposición no de ley, para crear una ayuda directa del 20% para la compra de vivienda y convertirla en protegida.

"Los socialistas estamos muy preocupados por este tema que se está convirtiendo en un drama social", ha manifestado Iglesias, que considera que la vivienda protegida y las políticas públicas de vivienda es "la única solución posible para poner coto a la especulación".

Según ha apuntado, el Gobierno de España ha "multiplicado por ocho" el presupuesto para vivienda pública en los últimos siete años, apostando por "el blindaje" de la misma en España, pero la competencia en vivienda la tiene la comunidad autónoma de Cantabria.

Ha asegurado que "desde que Buruaga es presidenta y Roberto Media consejero se construye muy poca vivienda protegida y los precios de la vivienda se han disparado a pesar de la gran cantidad de viviendas vacías que hay en nuestra región".

Por ello, la iniciativa presentada por el Grupo Socialista tiene el objetivo de facilitar la adquisición de vivienda de manera directa por parte de la ciudadanía, con el requisito de que estas viviendas mantengan el carácter de protegidas de forma permanente.

Por otra parte, los socialistas preguntarán al Ejecutivo regional por sus planes para el matadero de Liébana-Peñarrubia, en Tama, concretamente, sobre si tiene previsto abrirlo y, en su caso, cuál será el modelo de gestión.

Iglesias ha recordado que el matadero lleva cerrado desde 2013 y su apertura es una reivindicación de la zona, ya que "podría ser un activo clave en el apoyo a la ganadería de Liébana".

Por último, el Grupo Parlamentario Socialista preguntará al Gobierno por su "incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica.

"No comprendemos por qué el Gobierno de Buruaga da la espalda a las asociaciones que les piden ayuda para exhumar. El Partido Popular no entiende que abrir fosas es cerrar heridas, es avanzar", ha finalizado.