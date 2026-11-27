Archivo - México.- El PSOE pide exigir a la adjudicataria de la rehabilitación del Mercado de México que asuma el sobrecoste - PSOE - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha ironizado con el acto de cierre de campaña del PP, celebrado este mediodía en el Jardín Japonés del Hotel Santemar. "Empezó la campaña en la calle y la termina entre cuatro paredes".

Así lo ha señalado en un comunicado el coordinador adjunto de campaña de el PSOE, Daniel Fernández, líder de los socialistas santanderinos y portavoz municipal.

Fernández ha llamado la atención sobre el "traslado" de este acto del PP, que, según ha asegurado, ha cambiado de ubicación ya que --dice-- inicialmente estaba previsto en la Plaza del Ayuntamiento pero, finalmente, se ha desarrollado en este jardín en terraza del Hotel Santemar.

Y ha responsabilizado políticamente de ello a la alcaldesa y cabeza de lista al Senado de los populares, Gema Igual, y que se ha producido ante "el malestar ciudadano con las políticas del PP y, especialmente con la gestión" de la regidora.

Según el socialista, las decisiones de Igual "han terminado condicionando hasta el cierre de campaña de su propio partido".

Fernández ha asegurado que, durante esta campaña electoral, las visitas a Cantabria del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar "han estado acompañadas de abucheos, pitidos y protestas vecinales contra las políticas del Partido Popular".

A estas movilizaciones se suma, según ha indicado, la concentración celebrada este jueves en Santander contra el cierre de los Jardines de Pereda para instalar allí el Navilia Light Park, un parque de la Navidad.

A su juicio, esta "privatización" de los Jardines de Pereda, supondrá "el cobro de diez euros por acceder a un espacio público durante la Navidad".

Para Fernández, estas protestas reflejan "el hartazgo de una parte de la ciudadanía de Santander y Cantabria" ante las "privatizaciones de espacios públicos, los recortes en los servicios públicos" y "pelotazos urbanísticos", como, a su juicio, es el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander'".

El socialista ha reivindicado la necesidad de escuchar a los vecinos y atender sus demandas y ha defendido el carácter público de los espacios municipales y la calidad de los servicios públicos.