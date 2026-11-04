El PSOE lamenta la "importante brecha" entre la evolución del empleo en Cantabria y en el conjunto de España

Archivo - El PSOE acusa al Gobierno de Buruaga de ser "un obstáculo" para la creación de empleo en Cantabria - PSOE - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha lamentado que los datos del mercado laboral correspondientes al mes de octubre "vuelven a poner de manifiesto" una "importante brecha" entre la evolución del empleo en la comunidad y la del conjunto de España.

En un comunicado, la formación ha subrayado que estos datos evidencian "importantes diferencias" en la contratación indefinida o un "preocupante" aumento del paro juvenil.

La secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Luz García, ha criticado la pérdida de 825 afiliados a la Seguridad Social en Cantabria mientras España gana cotizantes.

Algo que, a su juicio, "obliga a reflexionar sobre la capacidad de nuestra comunidad para generar y mantener el empleo".

La socialista ha explicado que, aunque los contratos indefinidos han experimentado una ligera mejoría en la comunidad y han aumentado cerca de dos puntos porcentuales respecto al mes anterior, hasta representar el 29,31% del total de contratos registrados, la cifra "contrasta con la realidad nacional", donde ascienden al 43,27%.

"Mientras en el conjunto del país más de cuatro de cada diez nuevos contratos son indefinidos, en Cantabria no llegan a tres", ha lamentado García, que ha insistido en que se trata de una diferencia de casi 14 puntos porcentuales entre Cantabria y España.

Otra de las cifras que ha tildado de "vergonzante y demoledora" es la del paro entre los menores de 25 años, que se ha disparado un 23,2% en Cantabria, casi el triple del incremento nacional (8,4%).

En este sentido, la secretaria de Empleo del PSOE ha defendido la necesidad de abrir un debate "serio" sobre las prioridades económicas y de inversión, "porque detrás de cada porcentaje hay jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral".

"No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes tengan que marcharse de Cantabria para encontrar las oportunidades que aquí no les estamos ofreciendo", ha sentenciado.

Luz García ha señalado que los datos de octubre deben servir para impulsar una reflexión sobre "el empleo que queremos, la formación que necesitamos y las oportunidades que estamos dispuestos a ofrecer".

Asimismo, ha exigido al Gobierno regional (PP) que las inversiones "respondan a las necesidades reales de Cantabria y contribuyan a generar oportunidades laborales de calidad".

"Mientras se plantean grandes proyectos de piscinas, hoteles e instalaciones turísticas, en un contexto de creciente automatización de los servicios, debemos preguntarnos qué estrategia estamos desarrollando para crear empleo estable, cualificado y con futuro para nuestros jóvenes", ha concluido García.