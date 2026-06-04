PSOE llevará al Parlamento y a los ayuntamientos un plan de choque para evitar el cierre de 80 consultorios este verano

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria propondrá un plan de choque urgente en el ámbito sanitario con medidas para exigir al Gobierno regional (PP) que actúe "en varios frentes" para evitar el cierre de 80 consultorios rurales este verano, como denunció este martes a raíz de una comunicación en este sentido que remitió el consejero de Salud, César Pascual, a los ayuntamientos.

Los socialistas llevarán esta iniciativa a todos los consistorios de la comunidad y al Parlamento autonómico, donde esperan que se debata en el Pleno del lunes 22, aunque tampoco descartan una sesión extraordinaria dado el contenido.

Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, quien, acompañado por la portavoz de la formación, Ainoa Quiñones, y el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, ha pedido a Pascual que "se retire" de la Consejería, ya que, en su opinión, con el documento remitido a los ayuntamientos "reconoce que no es capaz de dar solución ni de gestionar la sanidad pública".

"No debería continuar al frente de la sanidad de nuestra tierra", ha aseverado Casares, que ha denunciado que el cierre de los consultorios este verano es "la demostración del deterioro que sufre la sanidad pública de Cantabria", así como de "la política de brazos cruzados que practica" el PP.

En este sentido, se ha preguntado que, "si esto ya ocurrió el verano pasado, ¿qué han hecho (en el Gobierno) durante todo este año para evitar que vuelva a pasar?".

Al respecto, el líder de los socialistas cántabros ha vaticinado que se incrementará el número de consultaros que cerrarán en la temporada estival porque podrían darse "circunstancias sobrevenidas", como bajas de corta duración.

"Esto es terrible y lo digo claramente: es el peor funcionamiento de la sanidad de Cantabria desde la transferencia de las competencias a la comunidad el 1 de enero del año 2002", ha sostenido, para criticar que en tres años de Gobierno los 'populares' están llevando a cabo un cambio de modelo "planificado, orquestado y perseguido" en beneficio de la sanidad privada, "del negocio con la salud".

MEDIDAS

En concreto, los socialistas propondrán, dentro del marco del diálogo permanente y de negociación con los médicos, complementos salariales específicos para plazas de difícil cobertura durante los meses de verano; el pago adicional por cobertura de consultorios rurales dispersos geográficamente o una retribución especial para profesionales que acepten desplazamientos de sus consultorios habituales a otros.

Además, también abogan por ofertas de contratos de uno, dos o tres años para médicos de Atención Primaria "en lugar de contratos de semanas o de meses"; la conversión de vacantes estructurales en plazas estables, y un compromiso de continuidad laboral tras el periodo estival para "evitar que los profesionales que buscan destino lo hagan en otras comunidades".

Igualmente, el PSOE incluye en su iniciativa bolsas de empleo "ágiles" con adjudicación anticipada de plazas; la convocatoria de las plazas de verano antes del mes de marzo para que los profesionales "puedan organizar su incorporación", y la identificación de consultorios con riesgo de alta cobertura con el fin de llevar a cabo una actuación preventiva.

Por último, plantea la captación de médicos de otras comunidades mediante incentivos económicos y laborales competitivos.