PSOE llevará al Parlamento de Cantabria la "privatización" del cribado de cáncer de mama y el convenio de Santa Clotilde

El PSOE llevará al Parlamento de Cantabria la "privatización" del cribado de cáncer de mama a Santa Clotilde

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria la "privatización" del programa de cribado de cáncer de mama, tras el encargo de la lectura de un millar de mamografías al Hospital de Santa Clotilde y los 216 millones de euros --en 15 anualidades-- destinados por la Consejería de Salud al convenio singular con la institución.

Así lo ha anunciado la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, durante su rueda de prensa semanal para abordar la actualidad política de la región, donde ha detallado que presentarán iniciativas parlamentarias para preguntar sobre el retraso en los resultado del cribado del cáncer de mama, que se dilatan entre 30 y 40 días y "en algunos casos hasta dos meses".

"Queremos es que un servicio tan fundamental para las mujeres funcione en tiempo y forma y sin retrasos de ningún tipo", ha manifestado Quiñones.

La portavoz ha resaltado los datos de la Plataforma por la Sanidad Pública, que ha denunciado que 3.900 mujeres están sin diagnóstico en Cantabria y otras 1.323 esperan una mamografía, y ha asegurado que en el PSOE "estamos recibiendo testimonios directos de mujeres que tienen un retraso de hasta cuatro meses en el diagnóstico, incluso con errores en él".

"Vamos a estudiar esos casos y vamos a trabajar con ellas para ver qué es lo que podemos hacer para ayudarles", ha dicho la socialista, que ha criticado la gestión del Gobierno regional (PP) porque "debe informar, generar confianza y tranquilidad a las mujeres y darles soluciones y respuestas certeras y gobernar fortaleciendo la sanidad pública".

Asimismo, ha recordado que la presidenta de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM), María Antonia Gimón, lamentó --con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre-- que los programas de detección precoz, puestos en marcha en 1990 en España, "no funcionan correctamente" en Cantabria en la actualidad.

La socialista ha apoyado esas palabras "porque cualquier retraso puede ser letal y no se puede frivolizar" y ha calificado como "poco afortunada" la respuesta que dio la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a AMUCCAM, cuando dijo que "menos mal que no estamos como en Andalucía".

Sobre el convenio singular de Santa Clotilde, la portavoz ha señalado que "la privatización de la sanidad pública nunca es ni una respuesta ni una solución" y ha apostado por "dar incentivos a los radiólogos que están actualmente en la sanidad privada para que trabajen y acudan a la pública".

Asimismo, ha lamentado que el consejero de Salud, César Pascual, no haya comparecido para dar explicaciones, como ha hecho la consejera de Ganadería, junto a los ganaderos, tras tomar las medidas preventivas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa.

PRESUPUESTOS Y AMENAZAS

Por otro lado, Quiñones ha afirmado que el Ejecutivo regional "no tendrá presupuesto presentado en tiempo y forma" para el 31 de octubre y que Cantabria fue la comunidad autónoma que menos creció en 2024 de toda España, un 2,4%, "muy lejos" del 3,5% del conjunto del país y ha indicado causas como "el deterioro, los recortes, las privatizaciones y el desmantelamiento de lo público".

Más allá, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE ha criticado que la región "tenga una presidenta que amenaza a los alcaldes y alcaldesas ante la falta de acuerdo para lograr sacar adelante el prepuesto".

Asimismo, ha instado al consejero de Educación, Sergio Silva, a que alcance un acuerdo con los docentes para que acabe con las huelgas y movilizaciones como la de este jueves, en la que "volverán a exigir que se cumpla con sus reivindicaciones justas".