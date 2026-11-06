El PSOE llevará al Pleno la declaración de zonas tensionadas a los municipios cántabros que lo soliciten

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará al próximo Pleno del Parlamento una iniciativa para exigir al Gobierno del PP que cumpla la Ley de Vivienda estatal y dé respuesta a los municipios que soliciten ser declarados zonas tensionadas, como ya lo han hecho los de Comillas y Castro Urdiales, en lugar de ignorar su petición, "poner obstáculos" y "bloquear" las soluciones habilitadas desde el Gobierno de España.

Los socialistas centrarán sus iniciativas del pleno del lunes en la vivienda, ya que además interpelarán al Ejecutivo acerca de la gestión del Plan de Movilización de Vivienda Vacía (MOVIVA) tras la presentación del nuevo programa 'Cantabria Alquila', que consideran que "es prácticamente lo mismo".

"De nuevo no tiene nada más que el nombre", ha subrayado el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para presentar los asuntos del próximo pleno.

Al respeto, ha explicado que el Plan MOVIVA se aprobó al final de la pasada legislatura, pocos meses antes del cambio de gobierno, por lo que, aunque lo impulsara el anterior bipartito, ha sido el PP el que lo ha gestionado prácticamente en su totalidad, desde 2023.

Por ello, cuando la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha tildado este programa de "fracaso", según el socialista "estaba hablando del fracaso de su propia gestión", y ha subrayado que si esta iniciativa "ha sido un fracaso es porque el PP de Cantabria no lo ha gestionado como debía".

De hecho, ha advertido que las "grandes promesas" que acompañaron al anuncio del nuevo 'Cantabria Alquila' "ya estaban en el Plan MOVIVA", como son la garantía de que los propietarios de las viviendas en alquiler cobrarán la renta íntegra o que recuperarán su vivienda en el mismo estado que la entregaron.

Para el portavoz, también resulta "llamativo" que el PP critique el MOVIVA "cuando lo ha introducido en su propio proyecto de Ley de Vivienda".

"Dicen que es un fracaso y a la vez anuncian un decreto para relanzarlo con un nuevo nombre". "Han cambiado el envoltorio, pero si el Plan MOVIVA no tuvo éxito en sus manos, Cantabria Alquila será lo mismo. Se dedican a cambiar nombres a sus propios fracasos", ha insistido.

ZONAS TENSIONADAS

Por su parte, la proposición no de ley que los socialistas defenderán en este pleno se centra en la declaración de zonas tensionadas en los municipios que así lo solicitan y a los que el Ejecutivo se lo deniega, pese a un contexto en el que el precio de la vivienda "se ha disparado" y Cantabria batió récord este verano -fue líder nacional con una subida del 41,6% en junio-.

En este punto, los socialistas destacan que existe una ley estatal que permite poner freno a los alquileres, de modo que "el Gobierno de España ha hecho su parte y ha puesto las herramientas encima de la mesa, pero el Gobierno del PP de Buruaga las tiene bajo llave y no quiere usarlas".

Para el portavoz socialista, la "negativa" del PP a aplicar la ley estatal, junto a su proyecto de Ley de Vivienda autonómica "sin herramientas efectivas" y su gestión del Plan MOVIVA al que "cambian el nombre en lugar de hacerlo funcionar", demuestra que los populares "no tienen intención alguna de solucionar el problema de la vivienda".

Por todo ello, el PSOE defenderá con sus iniciativas en el Pleno que vivir en Cantabria no sea "un privilegio condicionado exclusivamente por la capacidad económica, sino un derecho efectivo". "Donde unos ven negocio, nosotros vemos derechos. Donde unos priorizan la especulación, nosotros defendemos el interés general", ha concluido Iglesias.