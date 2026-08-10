El PSOE pide al Ayuntamiento de Santander que implante la nueva OLA y actúe ante la falta de aparcamiento

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SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha reclamado este lunes a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que acelere la implantación de la nueva OLA y que actúe ante la falta de aparcamiento en la ciudad.

En un comunicado, la formación socialista ha informado de que ha registrado una batería de preguntas para el próximo Pleno con el objetivo de que el equipo de Gobierno explique por qué, cuando está a punto de cumplirse un año desde la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza Reguladora de la OLA, sigue sin completarse su implantación.

Los socialistas han recordado que el PP sacó adelante la ordenanza en solitario, rechazando todas las alegaciones formuladas por los grupos de la oposición, y ha denunciado que un año después el Ayuntamiento continúa sin culminar los trámites administrativos y técnicos necesarios para ponerla en funcionamiento.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha recordado que su partido ya advirtió durante la tramitación de la ordenanza de que el texto "era insuficiente para responder a los problemas reales de movilidad y estacionamiento que padecen los vecinos y vecinas de Santander".

"Desde el PSOE defendíamos una regulación que facilitara el aparcamiento a los residentes, avanzara hacia una movilidad más justa y evitara sanciones automáticas que generan un profundo malestar ciudadano", ha señalado.

El PSOE ha explicado que entre las propuestas que hicieron, y que fueron rechazadas, figuraban la creación de una Zona Verde para residentes en los barrios más saturados; el reconocimiento de nuevas realidades de convivencia, permitiendo obtener autorizaciones de residente a personas que comparten piso sin vínculo familiar; o la introducción de un margen de 15 minutos antes de sancionar por no haber abonado el tique.

El portavoz socialista ha lamentado que "la demora en la implantación de la nueva OLA se suma al grave problema de aparcamiento que sufre Santander y que durante los meses de verano alcanza una situación insostenible para vecinos y visitantes".

En esta línea, Fernández ha defendido medidas estructurales para afrontar un problema que afecta a la calidad de vida de miles de santanderinos.

"Es imprescindible impulsar aparcamientos en altura destinados a residentes y crear aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad para reducir la presión sobre los barrios, favorecer el uso del transporte público y avanzar hacia una movilidad más ordenada y sostenible", ha concluido.