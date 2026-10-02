El PSOE pide a Buruaga "dar la cara" en el Parlamento ante el "deterioro" de la asistencia sanitaria y las derivaciones - PSOE

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista pedirá a la presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, que "dé la cara" el lunes en el Pleno del Parlamento ante la "deriva y el deterioro" que ha sufrido la asistencia sanitaria pública a lo largo de sus tres años de Gobierno.

Como ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, el "desmantelamiento" de la sanidad pública centrará su pregunta a la presidenta en la próxima sesión plenaria, en la que también está prevista la comparecencia del consejero de Salud, César Pascual, tras la polémica por la gestión de las listas de espera para "derivar pacientes a la privada".

Una comparecencia que, para Iglesias, "llega tarde, obligada y después de que el Gobierno del PP haya tenido que retirar una instrucción que nunca debió existir". "No fue un error", sino "una decisión política de la que hoy en día nadie ha asumido responsabilidades. Ni un solo cese", ha censurado.

Por ello, tras "seis meses presionando a pacientes para derivarlos a un hospital privado, utilizándolos para hacer negocio a costa de la sanidad pública y vulnerando su derecho a ser atendidos en ella", además de escuchar a Pascual los socialistas quieren que la presidenta dé explicaciones sobre los verdaderos planes de su Gobierno.

El diputado ha recordado que, cuando el Ejecutivo firmó el convenio singular de 256 millones de euros con Santa Clotilde, los socialistas ya alertaron que el plan de Buruaga y del PP de Cantabria "no era dar la mejor asistencia sanitaria pública, sino dar un paso más en su modelo de privatización y recortes".

"Lo tenían todo totalmente planificado siguiendo el modelo madrileño de Ayuso o el valenciano de Mazón". "Les pillamos: al principio lo negaron, después culparon a un funcionario, luego dijeron que fue un error y, finalmente, retiraron la instrucción", ha recordado el portavoz en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos que el grupo llevará al próximo Pleno.

Entre ellos, también defenderán la ya anunciada petición de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el objetivo de que se apruebe antes de terminar la legislatura. Lo reclamarán a través de una proposición no de ley que solicita que la norma fije objetivos concretos de reducción de emisiones y proteja la salud de la población frente al calor extremo.

También que planifique la respuesta a incendios, sequías e inundaciones; proteja el litoral, el sector primario y el pesquero; y cuente con un órgano científico que asesore en su desarrollo.

EJECUCIÓN "INCOMPLETA" DE LOS FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, el PSOE interpelará al Gobierno sobre la ejecución definitiva de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para conocer el resultado final después de que el 31 de agosto venciera el plazo improrrogable para su cumplimiento.

"Sabemos que hay recursos que se han quedado por el camino", ha avanzado Iglesias, que quiere conocer las causas de cada pérdida de recursos, ya que los socialistas han venido "avisando con tiempo y, aún así, la ejecución ha sido incompleta". "Cada euro que se devuelve es un euro perdido que había sido movilizado para generar inversión y actuaciones en Cantabria", ha lamentado.

Finalmente, el grupo volverá a poner el foco en la educación mediante preguntas al consejero Sergio Silva acerca de los técnico superiores en educación infantil (TSEI) e las aulas de uno y dos años dada la "preocupación por su situación y su futuro", especialmente tras las irregularidades denunciadas en el proceso selectivo del mes de septiembre.

También formulará las preguntas sobre las aves muertas aparecidas en la ría de San Martín de Suances, que iban a ser formuladas en pasado Pleno pero fueron aplazadas a petición del Gobierno.