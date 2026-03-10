El PSOE pide una comisión extraordinaria sobre El Bocal y dice que había más quejas previas de la pasarela

Daniel Fernández en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander va a solicitar una comisión extraordinaria para conocer lo ocurrido en torno al accidente de El Bocal, donde el pasado martes fallecieron seis jóvenes al colapsar una pasarela de la senda costera, y ha asegurado al respecto que al margen de la llamada de alerta del día previo sobre el estado de la estructura había más denuncias de vecinos en los meses anteriores, en el Buzón del Ciudadano del Ayuntamiento, que "nunca" se atendieron.

El objetivo de la comisión, que el Grupo Municipal Socialista va a registrar en el Ayuntamiento y de cara a la cual precisa el apoyo de al menos un concejal de otro partido, es recabar documentos e informes sobre la tragedia y que se celebren comparecencias, como el jefe de la Policía Local o concejales de áreas implicadas, antes de mantener un debate político y sobre responsables.

El PSOE ha elaborado un borrador del escrito de solicitud de la comisión y sus peticiones, que está abierto a las aportaciones de los demás grupos, con cuyos portavoces contactará personalmente el secretario general de los socialistas de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, para explicarles esta petición y recabar apoyos.

Y es que el PSOE tiene seis ediles y para que una comisión extraordinaria salga adelante precisa el respaldo de siete, es decir, de una cuarta parte de la Corporación municipal. De recabarse esos apoyos se celebraría "como muy tarde" el lunes 23 de marzo, aunque podría ser antes. Y si logran que se desarrolle, los socialistas firmarán la petición de un Pleno extraordinario que demanda el PRC.

Lo ha indicado así Fernández en una rueda de prensa este martes, una semana después de la tragedia y sobre la que ha reclamado al equipo de Gobierno (PP) en el Consistorio que informe con claridad y transparencia y en la que ha considerado que la alcaldesa, Gema Igual, no ha estado "a la altura" de lo sucedido. A su juicio, en vez de "asumir responsabilidades políticas" está "esparciendo responsabilidades" y ha emprendido "una carrera desesperada por buscar culpables fuera".

Se ha referido a las declaraciones de la regidora acerca de que Costas tendría la "responsabilidad total" del mantenimiento de las estructuras de la senda costera y al expediente administrativo y sancionador incoado a la agente de la Policía Local que recibió el día anterior la llamada del 112 alertando del mal estado de la pasarela y no gestionó la incidencia.

MÁS DENUNCIAS VECINALES EN LOS ÚLTIMOS MESES

"Cuando falla una administración, no falla el último eslabón, falla la cadena entera", ha sentenciado Fernández, para quien es "profundamente injusto" responsabilizar a esa agente, al ser "el último eslabón de la cadena" y cuando la regidora es "la jefa" de la Policía Local. Y al hilo de esto, ha asegurado que ese aviso en la jornada previa al suceso y al que se ha referido como "una premonición trágica" de lo que pasó, no fue "el único" sobre el estado de la pasarela.

En este sentido, ha explicado que en el PSOE han tenido constancia, con posterioridad a los hechos a través de vecinos y de redes sociales también, que ha habido quejas, denuncias y reclamaciones "desde hace meses" sobre el "deterioro" y "riesgo" de la estructura en el Buzón del Ciudadano, dependiente de la Concejalía de Participación, y al que "nunca se ha respondido por parte del Ayuntamiento". "Ni siquiera el feedback de que se ha recibido la sugerencia", ha apostillado.

Fernández ha lamentado que no haya habido "ningún seguimiento" de esas quejas -la alcaldesa aseguró el viernes que no le constaban-, así como tampoco de la llamada que entró en la Policía Local 28 horas antes del suceso porque el Cuerpo municipal no existe un sistema informático para ello. En este punto, ha agregado que la Policía Local carece de protocolo de actuación en estos supuestos y de mandos intermedios, a lo que ha sumado la "falta de medios". Pero "es mucho más fácil señalar a una persona que explicar un problema estructural", ha afeado.

SI NO ESTÁ ACABADA, ¿POR QUÉ SE USA Y PROMOCIONA?

También ha censurado que el Ayuntamiento alegue que la senda costera no está "terminada" -el proyecto ejecutado por Costas se paralizó a raíz de la oposición ciudadana- para justificar así la ausencia de mantenimiento de sus estructuras por parte de la administración municipal.

En este punto, Fernández ha afeado a Igual que no haya reclamado "nada" a Costas ante las advertencias del estado de la senda, más cuando la alcaldesa "ha actuado de una forma y la contraria" en este y otros supuestos, y cuando la ha promocionado "a bombo y platillo" desde el punto de vista turístico, en la web municipal o en eventos como la feria Fitur. Y se ha preguntado también por qué se permitió su uso si estaba inacabada.

En opinión del socialista, si estaba sin finalizar y sin mantener, se debería haber precintado y cerrado al tránsito por "prudencia". Lo contrario es "una irresponsabilidad" de la alcaldesa, ya que a su entender la seguridad ciudadana es competencia del Ayuntamiento, no de Costas u de otra administración.