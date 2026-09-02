El PSOE pide a Gema Igual que escuche a los vecinos para plantear el modelo de ciudad de los próximos años

El secretario general del PSOE en Santander, Daniel Fernández. - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que escuche a los vecinos para plantear el modelo de ciudad de los próximos años.

En rueda de prensa, el también portavoz municipal de los socialistas ha recordado que, el pasado lunes, cinco Asociaciones de Vecinos (AA.VV) "levantaron la voz" para mostrarle, a través de un comunicado, su preocupación por la situación en la que se encuentra Santander: el "deterioro" de la ciudad, la suciedad en las calles o la pérdida de calidad de vida, y aseveraban que la urbe "está enferma".

Para Fernández, estas declaraciones son significativas, ya que proceden de cinco barrios "muy diferentes, con realidades y problemas distintos", pese a que han llegado a una conclusión común.

En este sentido, ha criticado que la regidora haya dicho que no compartía su diagnóstico y que Santander "no es una ciudad enferma, sino que está muy viva y en transformación".

Sin embargo, el líder de los socialistas santanderinos ha opinado que, "como mínimo", deberían de haber sido escuchados.

"Esto no es lo que esperan los vecinos. Las AA.VV hablan de ruido, seguridad o incumplimiento de ordenanzas, hablan de cómo viven en Santander y, quizá, lo que tendría que hacer la señora Igual es escucharlos", ha apostillado.

Por otra parte, Fernández ha cuestionado que la capital cántabra esté "muy viva", ya que, a su juicio, "puede que esté viva durante un festival, el verano o cuando hay turistas y se llena".

Aunque, en su opinión, la ciudad no se puede medir exclusivamente por la gente a la que puede atraer, sino que tiene que estar viva para los vecinos de los 365 días del año.

"La ciudad puede estar muy viva cuando hay turistas pero puede ser difícil de vivir para quienes estamos aquí todo el año. Detrás de ese comunicado de las AA.VV hay una discusión sobre el modelo de ciudad que los vecinos queremos para Santander", ha insistido.

En esta misma línea, el secretario general del PSOE en Santander ha enfatizado que una ciudad "no está viva" por tener las terrazas llenas en agosto, sino cuando los jóvenes pueden seguir realizando su proyecto de vida.

"Creemos que el turismo y la cultura son buenos para Santander, pero que todos los servicios públicos tienen que estar al servicio de los vecinos, porque Santander no es un producto o una marca sino sus barrios y sus gentes", ha apuntado.

Y ha subrayado que en la ciudad "viven personas", algo que "hay veces que a la alcaldesa se le olvida".

DIÁLOGO AA.VV-AYUNTAMIENTO

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Santander ha puesto en entredicho el diálogo "tan permanente" entre el Ayuntamiento y las AA.VV.

"¿Por qué cinco AA.VV se han puesto de acuerdo y dicen que no se sienten escuchadas y que están preocupadas por el futuro de Santander?", ha cuestionado.

Y es que, ha matizado que no cree que estas asociaciones quieran hacer oposición ni que quieran hacer política, sino que "reivindican y defienden a sus vecinos".

Para Fernández, un Ayuntamiento "inteligente" se tendría que poner del lado de las asociaciones, hablar y plantear un modelo diferente que es lo que pide su grupo municipal.

"Queremos turismo pero queremos ciudad de residencia. Queremos cultura pero que sea una ciudad asequible. Nos gustan los grandes proyectos pero los barrios tienen que tener atención permanente del Ayuntamiento. Una ciudad atractiva es positiva, pero debe ser amable para quien se queda a vivir", ha sentenciado.

Por último, ha opinado que el Consistorio ha de escuchar lo que dicen los vecinos porque buscan mejorar la ciudad, y se debe plantear el modelo que quiere para los próximos años.

"La alcaldesa se confundió al tomar como un ataque el comunicado de las cinco Asociaciones de Vecinos. Muchas veces estar a la defensiva no ayuda a mejorar, sino ahonda en la decadencia", ha concluido.