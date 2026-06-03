El PSOE pide la implantación de una tasa turística en Santander

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SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno municipal con el objetivo de reclamar la implantación de una tasa turística en la ciudad, una medida que, en su opinión, permitiría reforzar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado.

Así lo ha anunciado este miércoles el secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, que ha destacado que Santander "se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos del norte de España", un éxito que los socialistas valoran positivamente, pero que, en su opinión, exige también una gestión "responsable" de sus efectos sobre la ciudad.

Según los datos del Instituto Cántabro de Estadística, durante 2025 Santander superó el millón de pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados, una cifra a la que hay que sumar el crecimiento constante de las viviendas de uso turístico.

"Este volumen de visitantes supone una mayor presión sobre los servicios municipales: más residuos que recoger, más limpieza viaria, mayor utilización del transporte público, más desgaste del mobiliario urbano y de las infraestructuras, más tráfico en determinadas zonas y una mayor demanda de recursos de seguridad y mantenimiento", ha señalado Daniel Fernández.

Por ello, el PSOE considera necesario que "una pequeña parte" del coste derivado de esta actividad sea asumida por quienes disfrutan temporalmente de la ciudad, tal y como ocurre ya en numerosos destinos turísticos nacionales e internacionales.

En este sentido, los socialistas han recordado que ciudades como Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela o Vigo ya aplican tasas turísticas con resultados positivos, mientras que comunidades como Asturias y el País Vasco han aprobado su implantación para 2027.

"Los ejemplos los tenemos cada vez más cerca. Incluso alcaldes del Partido Popular como Paco de la Torre en Málaga o José Luis Sanz en Sevilla llevan años insistiendo en la implantación de la tasa turística. Sin embargo, en Santander, el Partido Popular de Gema Igual vuelve a llegar tarde a los debates que ya se están produciendo en toda España y renuncia a instrumentos que podrían beneficiar claramente a la ciudad", ha criticado el portavoz socialista.

Fernández ha subrayado además que la experiencia de otras ciudades demuestra que se trata de una aportación "moderada, generalmente de entre uno y dos euros por noche, que no supone ningún obstáculo para la llegada de visitantes ni afecta a la competitividad turística de los destinos".

"Hablar de tasa turística no es estar en contra del turismo. Todo lo contrario: es apostar por un turismo sostenible, responsable y compatible con la calidad de vida de quienes viven en Santander durante todo el año", ha afirmado.

El PSOE propone que la recaudación se destine íntegramente a actuaciones de sostenibilidad ambiental, conservación del patrimonio natural y cultural, mejora de los servicios públicos, limpieza urbana, movilidad sostenible y mantenimiento de las infraestructuras vinculadas a la actividad turística.

"Queremos que Santander siga siendo una ciudad atractiva para quienes nos visitan, pero también una ciudad cada vez mejor para quienes vivimos en ella. El turismo debe generar oportunidades, pero también contribuir al bienestar colectivo y al cuidado de los espacios que todos compartimos", ha concluido Fernández.