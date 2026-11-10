PSOE pide a PP que amplíe su denuncia ante la Junta Electoral por los actos de Urrutia en redes oficiales

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha pedido al Partido Popular que amplíe en la denuncia que ha formulado en la Junta Electoral Provincial por la presencia de la candidata al Congreso por el PP, Isabel Urrutia, en las cuentas oficiales del Gobierno de Cantabria, de este mismo partido.

Los socialistas han respondido así al anuncio de una denuncia del PP ante la Junta Electoral contra el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), por haber difundido en el perfil institucional de Instagram de la Delegación del Gobierno sus visitas oficiales a tres empresas cántabras junto al número dos del partido al Congreso, Eduardo Magaldi.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha ironizado con que los populares "se están denunciando a sí mismos", después de que su candidata al Congreso "haya participado en cinco actos difundidos en los perfiles oficiales del Gobierno de Cantabria desde que dejó de ser consejera".

"Sólo se puede contestar a sus denuncias con ironía porque su única política es la de la 'ley del embudo', lo ancho para ellos y lo estrecho para todos los demás", ha expresado la portavoz del PSOE cántabro.

Según Quiñones, en los últimos días, desde que Urrutia dejo de ser consejera para ser candidata al Congreso por el Partido Popular, ha aparecido en las cuentas oficiales del Gobierno de Cantabria de Instagram, Facebook y Twitter.

"Hay muchos ejemplos: en las Ferias de Potes y Arredondo con la consejera María Jesús Susinos, en la beatificación en la Catedral con la presidenta María José Sáenz de Buruaga, en el Festival de Música y Tradiciones de las Casas Regionales organizado por el Gobierno con el nuevo consejero de Presidencia, Juan Sáez", ha señalado.

Para Quiñones, "la desfachatez del PP no tiene nombre y si no denuncian ellos mismos lo que el Gobierno de Cantabria hace, lo denunciaremos nosotros".

En relación a la denuncia del PP, la portavoz del PSOE cántabro ha afirmado que "no hay agenda institucional de Pedro Casares como delegado del Gobierno en la visita a esas empresas, sino como secretario general del PSOE de Cantabria, pero uno no deja de tener la responsabilidad que tiene en ningún momento".

"Nunca podrán mostrar ninguna agenda institucional como delegado porque jamás fue publicada", ha asegurado Quiñones, a la vez que ha señalado que el "PP de Buruaga es el PP de lo uno y lo contrario". "Hacen lo que critican sin ningún rigor, criterio, pudor ni vergüenza", ha expresado.

Quiñones ha recomendado hoy al Partido Popular que, "antes de lanzarse" a presentar denuncias ante la Junta Electoral por la actividad institucional de otros, "se dé una vuelta por sus propias redes sociales y revise lo que ha estado haciendo su Gobierno".

"Cinco actos. Cinco. Y difundidos en los canales institucionales del Gobierno que preside el Partido Popular. Por eso resulta, cuando menos, curioso que ahora María José González Revuelta descubra la importancia de separar la actividad institucional de la electoral. Parece que la neutralidad institucional es una exigencia para los demás, pero una recomendación opcional cuando afecta a los suyos", ha señalado.

Por ello, Quiñones ha recomendado a González Revuelta que aplique a su propio partido el mismo celo fiscalizador que pretende imponer a los demás.

"Antes de presentar denuncias, conviene mirar qué se ha publicado en casa. Porque, con cinco actos de su candidata difundidos en los perfiles oficiales del Gobierno de Cantabria buscando una denuncia contra el PSOE, el PP ha acabado dando motivos para ser denunciados", ha insistido.