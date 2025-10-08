El PSOE pide a los regionalistas que "abandonen la tentación y no vuelvan a ser la muletilla del PP"

El PSOE cree que el PP y Buruaga "están desesperados por sumar los votos para sacar adelante los presupuestos" - PSC-PSOE

Quiñones cree que Buruaga "va a ser la primera presidenta que no saque adelante unos presupuestos para Cantabria en 30 años"

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE) ha pedido a los regionalistas que "abandonen la tentación y no vuelvan a rendirse y a ser la muletilla del PP". Así lo han manifestado un día antes de la celebración del Comité Ejecutivo regionalista, en el que valorarán el grado de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios de 2025 de cara a apoyar las Cuentas de 2026.

Los socialistas creen que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) "debe reflexionar" y que "su decisión no puede supeditarse a lo que opinan algunos de sus alcaldes".

Así lo ha comunicado la portavoz del PSC-PSOE, Ainoa Quiñones, en una rueda de prensa para abordar la actualidad política de la región, donde ha dicho que el PP y la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, "están desesperados por sumar los votos para sacar adelante los presupuestos" y que, "si no les salen las cuentas, se le acaban los cuentos".

En este sentido, ha augurado que "este mismo año vamos a ver un hito histórico" porque Buruaga "va a ser la primera presidenta que no saque adelante unos presupuestos para Cantabria en 30 años porque desde 1995 se han aprobado todos" y ha señalado que la presidenta "no gobierna, está desaparecida, no gestiona y trabaja de espaldas a lo que necesitan y quieren los cántabros".

En esta línea, ha dicho que el PRC "sabe que no puede aprobar las cuentas con el PP de Buruaga porque ha incumplido su palabra porque nada de lo que le prometieron ha llegado". Por eso, este posible acuerdo, para ella, sería "una irresponsabilidad".

Si el PRC lo apoya, "serán cómplices de ese deterioro y ese desmantelamiento de Cantabria", ha defendido, ya que "todos los proyectos de los que se está hablando en esta tierra, en esta comunidad autónoma, desde hace 20 años, llevan el sello del Partido Socialista".

Quiñones ha sostenido que "no se puede estar por las mañanas haciendo oposición y por las tardes llegando a acuerdos con el Gobierno de Cantabria; lo uno y lo contrario no puede ser".

En este sentido, la portavoz, que ha recordado que este pasado lunes el PP perdió tres votaciones en el Parlamento de Cantabria, ha tendido la mano al PRC para "trabajar conjuntamente" desde una oposición "útil, constructiva y vigilante".

La socialista ha afirmado que "el PRC dice en privado lo que no se atreve a decir en público" y ha añadido que "uno puede equivocarse una vez y pensar que todo va a cambiar; uno puede equivocarse dos veces y pensar que se va a cumplir lo que se ha pactado; pero si aprueban esas cuentas una tercera vez ya será culpa del Partido Regionalista".

"RADICALIZACIÓN" DEL PP

Por otro lado, ha hablado de la visita del embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, a Cantabria, donde se reunió con el delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Casares.

Vox ha reclamado la reprobación de Casares y Ainoa Quiñones ha respondido que "los únicos que se merecen ser reprobados" son los 19 diputados --16 del PP y tres de Vox-- que el lunes votaron contra una PNL para pedir la paz, el respeto a los derechos humanos, el alto al fuego y la solución para de dos estados.

"El clamor de la ciudadanía de Cantabria es el alto a fuego, llegar a la paz, la solución de dos estados y que pare de una vez por todas este genocidio", ha dicho, a lo que ha añadido que el embajador palestino es "un país amigo de España, al cual demostramos todo nuestro apoyo y solidaridad".

Asimismo, ha asegurado que "nos preocupa la radicalidad del discurso del Partido Popular, que cada vez se asemeja más al de la extrema derecha de Vox".