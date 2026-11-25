El PSOE visita el taller textil de la Asociación Nueva Vida. - PSOE

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha pedido a las mujeres su voto el próximo domingo, 29 de noviembre, en las elecciones generales "para seguir avanzando en igualdad frente a quienes ridiculizan y niegan la violencia machista".

"El domingo nos jugamos también la seguridad y la vida de las mujeres y el PSOE lo tiene claro y está en el lugar correcto de la historia, protegiendo a las mujeres frente a un PP y Vox que ridiculizan, banalizan o se ríen de este gravísimo problema social", ha señalado.

Así lo ha expresado Casares este miércoles tras la visita que ha realizado al taller textil de la Asociación Nueva Vida, en el que emplean a mujeres y hombres víctimas de trata y explotación, y en la que ha estado acompañado por el candidato número dos al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi, la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, y la secretaria general del PSOE de Camargo, Esther Bolado.

Tras agradecer el trabajo que realiza Nueva Vida y a las asociaciones y entidades que ayudan a dar "una nueva vida" a quienes han sufrido violencias, trata o explotación, Casares ha emplazado a todos los progresistas del país y de la comunidad autónoma a votar por "avanzar en la erradicación de la violencia de género".

Aprovechando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el líder de los socialistas cántabros ha subrayado que "hay que concienciar y reafirmar el trabajo de las administraciones públicas para erradicar las violencias machistas".

Y es que, ha recordado que en los que va de año se han cobrado la vida de 47 mujeres, dos de ellas en Cantabria.

"En un país que sufre casi cada día la terrible violencia ejercida sobre las mujeres, no caben titubeos, ni risas, ni frivolidad", ha criticado Casares, que ha lamentado cómo la candidata número 2 del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, "se ríe de la violencia machista" o el líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, "se reía de la violencia vicaria".

Así, ha advertido que "cuando uno ridiculiza la violencia machista, al final acaba negándola como ya hace Vox en este país, el socio del PP".

Frente a ello, ha reivindicado el compromiso del PSOE y "de todos los demócratas" frente a la violencia machista y ha asegurado que su formación seguirá trabajando para acabar "con este gravísimo problema social".

Por ello, Casares ha avanzado que, en los próximos años, el PSOE continuará desplegando el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través del que se impulsarán medidas concretas frente a las "nuevas realidades de las violencias machistas" como las que se extienden por internet y las redes sociales y hacia las mujeres que viven en el mundo rural.

También ha señalado que, en la próxima legislatura, los socialistas se comprometen a aprobar una Ley Orgánica contra la Trata y la Explotación Sexual y una nueva Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria que es "un rostro terrible de la desigualdad y del machismo".

Asimismo, ha apuntado que el PSOE reforzará los programas de formación, especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "hacen un trabajo enorme para proteger a las víctimas y que queremos seguir redoblándolo con más formación".