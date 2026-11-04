El PSOE de Polanco acusa al PP y al PRC de poner en peligro la casa natal de Pereda

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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Polanco ha considerado que la negativa del Gobierno de Cantabria (PP) a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la casa natal de José María de Pereda es "el último paso de una cadena de decisiones del PP y del PRC".

En un comunicado, la formación ha denunciado que entre ambos partidos "han puesto en peligro uno de los principales símbolos culturales del municipio: la casa donde nació José María de Pereda", mientras el PSOE "lleva más de dos años pidiendo que la casa pase a manos públicas, se proteja y se convierta en un centro de referencia cultural".

El secretario general del PSOE de Polanco, Rubén García, ha subrayado que en mayo de 2024 los socialistas presentaron una propuesta de que se comprara la casa donde nació en 1833 José María de Pereda, uno de los máximos exponentes de la corriente narrativa costumbrista y referente literario de nuestra región.

"Su objetivo era claro: que esta casa solariega de estilo barroco-montañés construida en 1766 y su finca de 6.000 metros cuadrados pasaran a formar parte del patrimonio público", ha dicho.

García ha asegurado que el PRC y el PP votaron en contra de su propuesta y que la alcaldesa, Rosa Díaz (PRC), llegó a calificarla de "oportunista".

En concreto, el secretario general se ha referido a la posición que Díaz tomó en su condición de diputada en el Parlamento, ya que junto a su partido, el PRC, se abstuvo en la resolución socialista del Debate de Orientación Política que pedía comprar y rehabilitar la casa natal de Pereda, permitiendo que el PP la tumbara con su voto en contra.

Asimismo, ha criticado que "hizo lo mismo" con la enmienda socialista a los presupuestos, que proponían destinar una consignación para redactar el proyecto para adquirirla y convertirla en centro cultural.

El "mayor golpe", añaden los socialistas, llegó el pasado martes cuando se conoció que el Gobierno de Cantabria (PP) no declarará Bien de Interés Cultural la casa natal de Pereda, a pesar de que el 16 de junio de 2025, en respuesta a las preguntas del PSOE en el Parlamento regional, el exconsejero de Cultura, Luis Martínez Abad, anunció que el Ejecutivo pensaba declararlo como tal.

"Dieciséis meses después, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico rechaza abrir el expediente con una resolución de folio y medio. Su argumento es que la casona ya no guarda muebles ni objetos del escritor y que su trayectoria transcurrió en otros lugares", ha lamentado García.

Para el secretario general del PSOE de Polanco esto es "un grave error y una gran pérdida para el municipio".

"La casa natal de Pereda puede ser un lugar vivo para recordar al autor de 'El sabor de la tierruca', su obra, su relación con figuras como Menéndez Pelayo o Galdós y el ambiente social y cultural de la Cantabria de su tiempo. Un espacio así genera actividad, atrae visitantes, acerca la literatura a los colegios y da a Polanco una seña de identidad que ningún otro municipio puede ofrecer", ha sentenciado el socialista.

El PSOE de Polanco ha subrayado que "no es un problema de recursos, sino de prioridades", y ha exigido al Gobierno que "cumpla la palabra dada en el Parlamento declarando BIC la casa natal de Pereda e impidiendo la dispersión de los bienes del interior hasta entonces".

Además, ha solicitado al Ayuntamiento de Polanco "que deje de esconderse tras el expediente de BIC y se comprometa a adquirir la casa en colaboración con el Gobierno regional".