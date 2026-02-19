El PSOE preguntará a PP si se va a peatonalizar de forma "permanente" la calle bajo el arco de Faro Santander

Archivo - obras del Faro Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander formulará varias preguntas al equipo de Gobierno en el próximo Pleno municipal para que "aclare" si se ha decidido peatonalizar de forma "permanente" el tramo de la calle Marcelino Sanz de Sautuola que discurre bajo el arco de Faro Santander, el proyecto cultural y de arte de la Fundación Banco Santander en el edificio Pereda.

El PSOE preguntará a los 'populares' si el Consistorio ha adoptado ya una decisión "definitiva" respecto a esa peatonalización, y si se contempla recuperar el itinerario original de la línea del autobús municipal (TUS) 5C2 -que anteriormente transitaba bajo el arco- o si el desvío por Casimiro Sainz será permanente.

Asimismo, los socialistas quieren saber si se ha informado a las asociaciones vecinales de la zona sobre esta posible ·modificación estructural de la movilidad" y cuáles son las intenciones del equipo de Gobierno respecto a posibles futuras peatonalizaciones en calles adyacentes, como Ataúlfo Argenta o el tramo restante de la calle del Martillo hasta Hernán Cortés.

En un comunicado, el PSOE ha indicado que en agosto de 2020 el Pleno de Santander aprobó la modificación puntual del Plan Especial del Paseo de Pereda y Castelar, a solicitud del Banco Santander, para transformar sus oficinas centrales en el actual espacio cultural.

Durante aquella tramitación, apuntan los socialistas, uno de los debates principales fue el relativo al mantenimiento del tráfico rodado y del paso del transporte público bajo el arco, y añade al respecto que entonces se aseguró que la altura del mismo permitiría el tránsito de vehículos, incluidos autobuses y de servicios de emergencia.

Sin embargo, el portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández, cree que recientes declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, apuntan a que "el tráfico rodado no circulará por debajo del arco salvo en casos de emergencia", mientras que -añade- trabajos de urbanización que se están ejecutando en el entorno "parecen consolidar una peatonalización permanente".

Los socialistas reclaman "coherencia" entre lo aprobado hace seis años y las decisiones que se tomen ahora, así como información "detallada", ya que cualquier cambio "permanente" en la movilidad de una zona céntrica de la ciudad debe abordarse "con transparencia, planificación y participación vecinal".