El PSOE presenta alegaciones al PROT, que califica de "papel mojado al servicio del ladrillo y la especulación"

El secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Gonzalo Fernández Villegas - PSOE

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha presentado alegaciones al Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) planteado por el Gobierno del Partido Popular, que ha calificado de "papel mojado al servicio del ladrillo y la especulación".

Así lo ha expresado el secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Gonzalo Fernández Villegas, que ha pedido detener la tramitación y empezar de cero, "con una participación real, con ayuntamientos, sindicatos, universidad, sector agroganadero, ecologistas, y no con un simulacro digital".

Y es que, en su opinión, "para el PP, participar es rellenar un formulario de 25 preguntas en una web. El mayor plan territorial de Cantabria, el futuro de los cántabros y las cántabras no cabe en 25 preguntas".

Frente a ello, el responsable autonómico de Transición Ecológica ha defendido el modelo participativo de 2016-2018, con más de 25 mesas territoriales y 500 personas implicadas.

"Es el ejemplo de cómo gobiernan unos y cómo gobernamos otros, muestra que cuando gobierna el cambio, la gente cuenta; cuando gobierna la derecha, la gente estorba. Es la misma lógica del PP en toda España: decidir primero, consultar después, y solo para cubrir el expediente", ha dicho.

Además, según Fernández Villegas, el Gobierno presenta como "ordenación del territorio" un documento que "ni ordena ni protege nada", "ni clasifica un metro de suelo protegido ni impone nada a los ayuntamientos". "Es una operación de maquillaje normativo: cientos de páginas de buenas intenciones sin una sola norma que vincule a nadie", ha sostenido.

Y ha enfatizado que "mientras el PP habla de sostenibilidad, deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria, a la privatización del litoral y al pelotazo urbanístico disfrazado de desarrollo rural".

"Con el PROT vemos la estrategia típica de la derecha: aparentar regulación mientras se deja manga ancha a los especuladores, ordena para los de siempre. Ordenar el territorio de boquilla es no ordenarlo", ha censurado.

Por otra parte, el responsable socialista ha denunciado que el PROT rebaja el Plan de Ordenación del Litoral "a un simple decreto que se puede tocar sin pasar por la Cámara. Es desproteger la costa cántabra por la puerta de atrás, exactamente lo que llevan años pidiendo los lobbies inmobiliarios costeros", ha valorado.

En el mismo sentido, ha denunciado que los Proyectos de Actuación Territorial que establece el PROT "permiten meter ladrillo dentro de la supuesta Red Verde y Azul con solo alegar interés público".

También se ha referido a que el plan "fomentará" la vivienda asequible "sin decir quién, cuándo ni con qué dinero". Y s"olo actúa contra la turistificación cuando la mitad del parque de viviendas ya es turístico: es decir, cuando el pueblo ya ha sido expulsado y el vecindario ya no puede vivir donde nació. Prioriza al turista sobre el vecino", ha afirmado.

Para el dirigente, el PROT también ha multiplicado zonas y ejes turísticos sin ningún límite objetivo. "La Cantabria rural no puede ser solo un decorado para el visitante de fin de semana mientras a sus vecinos se les niega vivienda, sanidad y transporte digno", ha destacado.

De la misma forma, ha cuestionado que permite parques eólicos lejos de donde se consume la energía, y exime de control a los proyectos ya en marcha, "justo los más contestados socialmente". "Es la transición ecológica hecha a medida de quien más presiona, no del interés general", ha criticado.

Por último, ha sostenido que el PROT abre la puerta a urbanizar suelo agrario "sin apenas requisitos" y utiliza la lucha contra la despoblación "como tapadera de otro pelotazo urbanístico".

"No hay ningún compromiso en todo el documento con la igualdad entre comarcas. Ni una sola obligación jurídica real para que un vecino de un pueblo del interior tenga el mismo acceso a sanidad, educación o transporte que uno de la capital", ha concluido.