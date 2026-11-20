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SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una propuesta para impulsar la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler asequible para jóvenes en el barrio de Valdenoja mediante el aprovechamiento de una parcela municipal de más de 7.500 metros cuadrados que actualmente se encuentra a disposición del Ayuntamiento.

La iniciativa, que ha presentado este viernes el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, plantea destinar este espacio a un proyecto que combine vivienda pública, nuevos espacios de convivencia y equipamientos deportivos, para dar respuesta a dos necesidades "importantes" de la ciudad: facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar las dotaciones públicas de los barrios.

Fernández ha explicado que se trata de una parcela que inicialmente estuvo destinada a la Fundación Albeniz y cuya concesión quedó resuelta, revirtiendo al Ayuntamiento en 2014. "Estamos hablando de una oportunidad real. No necesitamos comprar suelo ni poner en marcha operaciones complejas para disponer de terrenos donde construir vivienda pública. Es suelo municipal, propiedad del Ayuntamiento, que está disponible y sobre el que se puede actuar. Lo que hace falta es voluntad política", ha enfatizado.

El portavoz socialista ha afirmado que Santander atraviesa "una grave crisis de acceso a la vivienda" y ha criticado la "falta de iniciativa" del equipo de Gobierno del PP para movilizar los recursos públicos disponibles. "El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ni pasar por encima de sus vecinos y vecinas como está haciendo en Rucandial. Tiene que actuar, movilizar sus recursos y poner el patrimonio municipal al servicio de las personas", ha añadido.

La propuesta socialista contempla la construcción de un edificio de viviendas públicas en alquiler asequible, respetando las alturas y la configuración de los edificios del entorno para garantizar su integración en el barrio. Además, plantea habilitar locales comerciales en los bajos del inmueble que contribuyan a generar actividad económica y dinamizar la zona.

El proyecto se completaría con un parque deportivo público en la parte posterior de la parcela, conectado con la avenida Doctor Diego Madrazo, que permitiría ampliar los espacios de ocio, deporte y convivencia para los vecinos de Valdenoja.

"Nuestra propuesta no es una declaración de intenciones. Planteamos una hoja de ruta concreta para hacerlo realidad: estudiar urbanísticamente la parcela, definir las condiciones de la edificación, convocar un concurso de ideas a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo y, posteriormente, licitar las obras", ha explicado.

Los socialistas han recordado que el mes pasado llevaron al Pleno el Plan Vive-Comercio, una iniciativa dirigida a facilitar el acceso a la vivienda, revitalizar barrios históricos e impulsar el comercio de proximidad, que fue rechazada por PP y Vox.

A pesar de ello, el PSOE ha asegurado que seguirá planteando alternativas y propuestas concretas para afrontar el problema de la vivienda en Santander y aprovechar los recursos públicos disponibles.

Al respecto, el portavoz socialista ha emplazado a la alcaldesa, Gema Igual, a "abandonar el rechazo sistemático a las iniciativas de la oposición y aprovechar las oportunidades que ofrece el patrimonio municipal".

"Gema Igual tiene que decidir si quiere seguir instalada en el rechazo a las propuestas de la oposición o si está dispuesta, de una vez, a utilizar los recursos que tiene el Ayuntamiento para solucionar los problemas de Santander. Gobernar no consiste únicamente en anunciar proyectos, sino en tomar decisiones, aprovechar las oportunidades y dar respuestas a los problemas reales de la gente", ha concluido Fernández.