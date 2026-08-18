El PSOE propone un plan especial de movilidad para los partidos del Racing en El Sardinero

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SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha propuesto la creación de un plan especial de movilidad para los partidos del Racing en los campos de sport de El Sardinero, con motivo del regreso del conjunto verdiblanco a Primera División.

Los socialistas plantean que dicho plan se elabore de forma coordinada entre el Ayuntamiento y el club, y lo han plasmado así en una moción registrada para su debate en el próximo Pleno municipal.

En un comunicado, el PSOE ha indicado que la vuelta del Racing a la máxima categoría del fútbol español "abre una nueva etapa también para la ciudad y obliga a anticiparse a una realidad diferente: más aficionados en el estadio, mayor presencia de seguidores visitantes y partidos en distintos días y horarios".

"El Racing está en Primera y Santander también tiene que estar a la altura. No podemos organizar la movilidad de un partido con más de 20.000 personas como si nada hubiera cambiado", ha señalado el secretario general y portavoz municipal de los socialistas, Daniel Fernández, que ha indicado que cada jornada de partido "miles de personas se desplazan en apenas unas horas" hacia El Sardinero, lo que provoca problemas de tráfico y aparcamiento.

Por eso, cree que los refuerzos del TUS no es una medida "suficiente", y reclama para los aficionados "una alternativa cómoda y fiable para dejar el coche en casa y llegar al estadio en transporte público".

La propuesta del PSOE plantea coordinar el plan especial que plantea con el de movilidad sostenible que desarrolla el Racing, "aprovechando el trabajo iniciado por el club para construir una estrategia conjunta".

"El Racing ya está trabajando en esta dirección. Lo lógico es que el Ayuntamiento se siente con el club y haga su parte. Aquí no se trata de inventar dos planes diferentes, sino de sumar esfuerzos y conseguir que funcionen", ha explicado Fernández.

Entre las medidas propuestas figura un dispositivo estable de refuerzo del TUS en todos los partidos, adaptado al horario y a la salida de los encuentros, cuando "miles de aficionados abandonan simultáneamente el estadio".

El PSOE también plantea estudiar servicios especiales directos desde los principales barrios de Santander, así como conexiones con aparcamientos disuasorios mediante lanzaderas que permitan estacionar el vehículo fuera del entorno de El Sardinero.

Además, propone incentivar el transporte público entre abonados y aficionados mediante campañas, posibles bonificaciones o fórmulas vinculadas a las entradas y abonos del Racing.

Y acompañar esta oferta de información "clara" y "accesible" antes de cada partido: horarios del TUS, líneas especiales, aparcamientos disuasorios, lanzaderas, recorridos peatonales y alternativas para llegar al estadio.

La moción incluye también la coordinación con el Gobierno de Cantabria y los operadores interurbanos para facilitar que los aficionados procedentes de otros municipios puedan acudir al Sardinero en transporte colectivo.

"Tenemos un club en Primera, un estadio que cada jornada reúne a miles de personas y una afición que está respondiendo de manera extraordinaria. Ahora le toca responder a la ciudad", ha señalado.