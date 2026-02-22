PSOE propone que Santander se adhiera a la Declaración de Córdoba y actualice la ordenanza de accesibilidad

Archivo - El PSOE de Santander reclama unas fiestas navideñas "más respetuosas" con las personas y los animales - PSOE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander llevará al próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento se adhiera formalmente a la Declaración de Córdoba por las Ciudades Universalmente Accesibles y actualice la ordenanza de Accesibilidad, vigente desde 2010 y "claramente desfasada frente al actual marco normativo y social".

El secretario general del PSOE Santander, Daniel Fernández, ha subrayado que la accesibilidad "no es una cuestión secundaria ni sectorial, es un derecho y una condición básica para que exista igualdad real".

En este sentido, ha indicado que la Constitución Española, reforzada en 2024 con la reforma del artículo 49, "obliga a los poderes públicos a garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad".

La moción propone que Santander asuma los principios de la Declaración de Córdoba, impulsada en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reconoce la accesibilidad universal como elemento imprescindible para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, ha informado en una nota de prensa

"Sin accesibilidad no hay igualdad. Y sin igualdad, no hay ciudad para todos", ha señalado Fernández sobre la actual ordenanza, que "se centra fundamentalmente en la supresión de barreras físicas y no incorpora de forma integral aspectos esenciales como la accesibilidad cognitiva o digital, recogidos en la normativa estatal y europea más reciente".

Además, ha insistido en que el Plan Estratégico Santander 2030 "reconoce carencias estructurales en accesibilidad en barrios, equipamientos públicos, transporte y servicios".

"Mientras otras ciudades avanzan hacia modelos inclusivos basados en el diseño universal, Santander sigue funcionando con una norma de hace quince años. No podemos hablar de modernidad si no garantizamos que todas las personas puedan moverse, entender y participar en igualdad de condiciones", ha afirmado.

Sobre la redacción de una nueva ordenanza, el PSOE pide que incorpore las dimensiones física, sensorial, cognitiva y digital, y que cuente con la participación activa de las entidades sociales y de las propios colectivos de personas con discapacidad.

Para los socialistas, esta moción "no es solo una adhesión simbólica, sino un compromiso político concreto para convertir la accesibilidad en un eje transversal de todas las políticas municipales". "La ciudad inclusiva no es un eslogan: es una obligación legal y un deber moral", ha concluido Fernández.