El PSOE reivindicará en el Debate de Orientación la "paralización de recortes" y una alternativa progresista

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha avanzado que su formación reivindicará mañana, jueves, en el Debate de Orientación Política, que se celebrará en el Parlamento desde las 10.00 horas, "la paralización de recortes en lo público" y una alternativa progresista.

En rueda de prensa, Quiñones ha anunciado que el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, va a respaldar una gobernabilidad "que sitúe a las personas en el centro" de la acción política y que aproveche "todas las oportunidades" que, a su juicio, está ofreciendo el Gobierno de España.

"Frente a la innación del PP, que duerme el sueño de los justos, el avance de todos los grandes proyectos de esta tierra vienen de la mano del Gobierno de España y demuestra que el PSOE sí que está comprometido con Cantabria", ha apostillado.

Por el contrario, la socialista ha vaticinado que la presidenta del Gobierno cántabro, María José Sáenz de Buruaga (PP), llevará al debate "muchos anuncios". "Comprobaremos que las promesas del PP son solamente promesas y que caen en saco roto", ha augurado.

Quiñones ha afirmado estar convencida de que Buruaga irá al también conocido como Debate del Estado de la Región con "una nueva carta a los Reyes Magos, como en los últimos tres años".

Por ello, ha defendido que la tarea socialista es "dar respuestas y soluciones" a la ciudadanía, y comprometer inversiones y proyectos para transformar la región.

En este sentido, ha insistido en que el proyecto político del Ejecutivo regional está "agotado", y ha opinado que Buruaga "lleva escondida los últimos tres años, y más en las últimas semanas" para planear el debate.

"Se está preparando a conciencia este debate de la región y está viendo a ver dónde puede rescatar alguna propuesta o proyecto que no haya contado. Llega con un proyecto totalmente agotado e incumplido a las puertas de las próximas elecciones en el año 2027, y se presenta a este Debate del Estado de la Región con las manos tan vacías como inició su andadura como presidenta", ha criticado.

Quiñones ha recordado que el 5 de julio se cumplen tres años desde que Buruaga llegó a la Presidencia "prometiendo que iba a iniciar una nueva etapa" para Cantabria.

Sin embargo, ha lamentado que el balance es "evidente: muchas promesas, anuncios y propaganda, pero pocos resultados".

Ha reiterado que Cantabria avanza gracias al Ejecutivo nacional y a pesar del PP, el cual, a su juicio, es "un obstáculo" para el crecimiento y el desarrollo de la región.

La portavoz del PSOE en Cantabria ha señalado que durante el Gobierno de los populares ha asistido a "una sucesión interminable de anuncios de grandes proyectos, de titulares grandilocuentes y de promesas que nunca se han llevado a cabo".

"¿Dónde está el hospital de Castro Urdiales? ¿Dónde está el centro asistencial de Parayas?, o dónde están otros proyectos que están ahora mismo dando sus primeros pasos, como por ejemplo, la demolición de la Residencia Cantabria", ha criticado.

Quiñones ha considerado que tampoco se ha avanzado en áreas como la reindustrialización de comarcas como las del Besaya o Campoo, por lo que, "si el progreso de Cantabria dependiera exclusivamente del PP, la comunidad estaría más que retrasada: estaría intervenida".

En esta misma línea, ha asegurado que lo que sí puede mostrar la presidenta regional es una hoja de ruta "perfectamente definida de recortes, de deterioro de lo público y de renuncia a afrontar los principales problemas de Cantabria" que, a su parecer, son la sanidad pública, la educación pública y la vivienda.

"Tres años después el balance es claro. Más anuncios que hechos, más titulares que soluciones, más confrontación política que buena gestión, más recortes que derechos, más privatizaciones y desmantelamiento de lo público que inversiones", ha lamentado.

Por ello, los socialistas han insistido en que la región ha de salir "de ese túnel del tiempo" en el que le ha metido PP, "que lo ha paralizado todo".