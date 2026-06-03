El PSOE replica al PP que la democracia "no se construye con olvido, sino con dignidad, justicia y verdad"

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha replicado al PP que la democracia "no se construye con olvido, sino con dignidad, justicia y verdad", y le ha pedido que "respete la memoria de las víctimas".

Así se ha expresado este miércoles en un comunicado su portavoz, Ainoa Quiñones, en respuesta a las declaraciones del diputado y senador autonómico del PP, Íñigo Fernández, quien ha reprochado al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que "sólo venga a Cantabria a dividir y enfrentar".

Lo ha hecho con motivo de su presencia en Castro Urdiales en el acto de entrega de los restos de tres cántabros asesinados durante la Guerra Civil a sus familias. Además, también ha criticado que el ministro "no hable" de los casos de corrupción que rodean al PSOE.

En opinión de Quiñones, la palabras de Fernández son "incendiarias". "Lo único que sabe hacer es faltar al respeto, generar odio y crispación", ha afeado al 'popular'.

Y ha lamentado que el Partido Popular cuestione "la humanidad y la decencia de la democracia", que "se expresa en actos como el de Castro".

"Eso no es abrir heridas, romper España ni dividir a nadie. Eso es reparar, hacer justicia y dignificar la memoria de un país que no debe olvidar jamás a las víctimas de la sinrazón de la Guerra Civil y la Dictadura", ha condenado la portavoz socialista.

Además, ha replicado al diputado 'popular' que "el único que revuelve el cotarro y lo confunde todo" es él para "intentar sacar la cabeza porque no hace ni una sola propuesta para mejorar Cantabria, ni en el Parlamento regional ni en el Senado". "Su única función es insultar a todo el que no piense como él, síntoma del peor sectarismo".

Por otra parte, Quiñones ha pedido respeto para los ministros del Gobierno de España y ha apostillado que el PP es "el único partido condenado por corrupción con sentencia firme".

"Que venga a hablar de corrupción el Partido Popular que llevó a Luis Bárcenas como senador por Cantabria es una broma de mal gusto", ha dicho.

PACTOS CON VOX

En otro orden de cosas, Quiñones ha señalado que "de lo que sí ha hablado el ministro, pero no quiere hablar el PP de Cantabria, es de que todos sabemos ya que el futuro de esta tierra van a escribirlo con la extrema derecha de Vox como vemos hoy mismo en Castilla y León", en referencia al pacto de gobierno alcanzado entre estas dos formaciones.

Por ello, ha considerado que "detrás de los insultos del PP, se esconde que tienen una hoja de ruta marcada con Vox y que quieren tapar y esconder a los cántabros".

"El Partido Popular, que ha adelantado las elecciones autonómicas en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad en cuatro comunidades autónomas, lo único que ha conseguido es fortalecer a Vox", ha sostenido la dirigente socialista.

Finalmente, ha reprochado al PP que "vende como victorias perder las mayorías absolutas como en Andalucía a cambio de pactar con Vox, demostrándonos a todos los españoles y cántabros que su única propuesta para España y Cantabria es que la extrema derecha gobierne", ha concluido.