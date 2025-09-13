El PSOE de Santa Cruz de Bezana pide al PP que rompa el pacto con Vox

SANTA CRUZ DE BEZANA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santa Cruz de Bezana ha pedido al PP que "rompa" el pacto con Vox porque cree que es "imposible seguir gobernando con los que amparan la violencia política".

"Yo en su lugar me iría a mi casa", ha manifestado la secretaria general del PSOE de Santa Cruz de Bezana, Nuria Landeras, en referencia a la alcaldesa, Carmen Pérez (PP), tras la detención del hijo de la regidora por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria.

Landeras ha lamentado que la alcaldesa "haya perdido la oportunidad durante su comparecencia pública de afirmar, al menos, que va a desvincularse de Vox y sus postulados gobernando en solitario".

"Sería una buena muestra para demostrar que tiene intención real de apostar por la concordia y el entendimiento, pero no lo ha hecho", ha valorado.

Para la secretaria general de los socialistas en Santa Cruz de Bezana, "la condena de la alcaldesa no es creíble". "No la escuchamos el 25 de abril ni días después condenar el atentado contra la sede del PSOE de Cantabria. Lo hace ahora, cuando todos hemos conocido que un presunto responsable es su hijo", ha trasladado.

El PSOE ha censurado "la deriva ultra" del municipio en los dos últimos años, "como demuestra la prohibición de películas con contenido LGTBI o la eliminación de banderas igualitarias, como la del Orgullo o el 8M".

Los socialistas han criticado que Pérez, "lejos de demostrar algún intento de conciliar o de defender la tolerancia y el respeto a las ideas de los demás, es la única alcaldesa de Cantabria que gobierna con la extrema derecha de Vox, formación que alienta discursos de odio".

"Nunca ha condenado -la alcaldesa- ningún ataque, ni ningún discurso que incitan al odio y a la violencia. Ni en Santa Cruz de Bezana, ni en Cantabria, ni en nuestro país como se puede ver en sus redes sociales", ha apuntado.

Así, Landeras ha lamentando "la situación personal por la que está pasando" la regidora pero cree que "el único camino que le queda a la alcaldesa es romper la coalición con Vox".

"Alguien que no acompaña sus palabras con hechos ha perdido toda la credibilidad para poder seguir siendo la alcaldesa del municipio", ha concluido.