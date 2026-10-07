El PSOE de Santander cuestiona las actuaciones de drenaje del PP tras las inundaciones de esta tarde

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander Daniel Fernández - PSOE

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha reclamado explicaciones al equipo de Gobierno del PP tras las inundaciones registradas esta tarde en distintos puntos de la ciudad y ha cuestionado la eficacia de las actuaciones desarrolladas para mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha señalado que, en febrero de este año, la alcaldesa, Gema Igual, anunció la puesta en marcha de un plan para la prevención de inundaciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento, con un presupuesto de 321.572 euros y un plazo de ejecución de alrededor de dos meses. Sin embargo, "hoy, después de las inundaciones que hemos vuelto a ver, nos preguntamos qué resultado han tenido esas actuaciones".

En un comunicado, Fernández ha recordado además que, hace poco más de tres semanas, la regidora anunció que el proyecto se encontraba en su fase final y que en un plazo de 15 días estarían instaladas las nuevas rejillas transversales de drenaje en el entorno de la plaza consistorial.

"Si el Ayuntamiento aseguraba que estas actuaciones iban a solucionar los problemas de inundaciones y hoy volvemos a encontrarnos con calles anegadas, el equipo de Gobierno tiene que explicar qué ha fallado y qué medidas piensa adoptar para evitar que esta situación vuelva a repetirse", ha afirmado.

El portavoz socialista también ha reclamado información sobre las actuaciones previstas en otras zonas de Santander que han registrado inundaciones durante la tarde, ya que el plan anunciado incluía la zona de La Enseñanza, la Plaza de la Leña o la Plaza de Italia.

"Es muy preocupante que cada vez que llueve con cierta intensidad volvamos a ver calles inundadas y locales y bajos comerciales afectados por el agua. Detrás de cada inundación hay vecinos, vecinas, comerciantes y familias que sufren las consecuencias y que necesitan soluciones, no anuncios", ha subrayado.

Para el portavoz socialista, el Ayuntamiento debe ofrecer explicaciones sobre el estado de las infraestructuras de drenaje de la ciudad y sobre las actuaciones de mantenimiento y prevención que se están realizando.

"Queremos saber qué obras se han ejecutado, qué mantenimiento se está realizando y por qué, pese a los anuncios del equipo de Gobierno, seguimos viendo los mismos problemas cuando llueve. Santander necesita una planificación eficaz y actuaciones que den resultados", ha concluido.