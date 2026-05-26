El PSOE de Santander denuncia el "abandono" del monumento a Concha Espina en los Jardines de Pereda

El PSOE de Santander denuncia el "abandono" del monumento fuente dedicado a Concha Espina - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha denunciado el "abandono" del monumento fuente dedicado a la escritora cántabra Concha Espina, situado en los Jardines de Pereda, y ha registrado una batería de preguntas al próximo Pleno para exigir explicaciones sobre "la falta de conservación de este espacio histórico".

En un comunicado, la formación ha incidido en que la fuente, inaugurada en agosto de 1927 cuando todavía vivía la autora, ha quedado afectada en los últimos años por distintas actuaciones urbanísticas en su entorno, entre ellas la remodelación de los Jardines de Pereda y las obras del Museo Faro.

"Desde el PSOE queremos conocer las intenciones del Ayuntamiento respecto a un monumento de enorme importancia en nuestra identidad urbana y cultural y que, en este momento, está abandonado y rodeado de mugre y suciedad", ha señalado el secretario general y portavoz municipal Daniel Fernández.

Así, ha criticado "el deterioro visible" del enclave. "Actualmente, la fuente sigue oculta tras una ominosa valla encortinada y lo que puede verse por sus ranuras resulta desolador: suciedad, plantas y yerbajos crecidos hasta más de medio metro y un monumento en el que apenas se distingue el mármol del bronce", ha lamentado.

Y en cuanto al estanque, que tuvo peces, "su color verde y estancado hace pensar más en un criadero de mosquitos que en una fuente monumental en pleno centro de Santander", ha aseverado el dirigente socialista.

Además, también ha denunciado "la falta de información" por parte del equipo de Gobierno (PP) sobre la custodia de este conjunto durante las obras realizadas en la zona.

"Nunca se ha hecho público a quién correspondía la guarda y custodia provisional del monumento durante las obras. Lo que sí sabemos es que su titularidad es municipal desde su instalación y que, por tanto, también lo es la responsabilidad sobre su conservación", ha señalado Fernández.

Para el PSOE, esta situación refleja "la falta de compromiso" de la alcaldesa, Gema Igual, con el estado de la ciudad y con la conservación de los espacios públicos y elementos patrimoniales de Santander.

"Desde el PSOE venimos denunciando de manera reiterada el abandono en el que está sumergido Santander: suciedad, acumulación de basuras, zonas valladas, mobiliario urbano deteriorado, parques descuidados, excrementos caninos y una evidente falta de mantenimiento en numerosos barrios", ha insistido el portavoz municipal.

Por ello, considera que el equipo de Gobierno "prioriza una imagen de escaparate" centrada en eventos y promoción, mientras "se deterioran los servicios públicos, las infraestructuras y el patrimonio municipal".

Finalmente, advierte de que "el mal estado de espacios y elementos emblemáticos de la ciudad no es un hecho aislado", sino consecuencia de "años de falta de mantenimiento e inversión", por lo que reclamará actuaciones inmediatas, ha concluido.