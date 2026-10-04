El PSOE de Santander denuncia "el abandono progresivo" de El Sardinero

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha criticado "el abandono progresivo y la falta de mantenimiento" que sufre El Sardinero, después de visitar el barrio junto a vecinos que han constituido una asociación vecinal para reclamar al Ayuntamiento soluciones ante la situación que atraviesa la zona.

En un comunicado, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha recogido durante la visita las principales demandas trasladadas por los residentes, que denuncian "problemas de limpieza, mantenimiento, conservación del mobiliario urbano y deterioro de distintos espacios públicos".

"El Sardinero en un entorno privilegiado en el que viven miles de vecinos y vecinas y que, además, constituye uno de los principales referentes turísticos de Santander. Sin embargo, quienes viven aquí están sufriendo cada día las consecuencias de la falta de mantenimiento y voluntad del equipo de Gobierno", ha señalado.

Entre las principales deficiencias trasladadas por los vecinos se encuentran los "malos olores, el estado de los contenedores soterrados, actualmente precintados y sustituidos por contenedores convencionales que ocupan parte de la calzada y presentan desperfectos, así como el deterioro de adoquines, jardineras y otros elementos del mobiliario urbano".

Los socialistas también han denunciado el estado del muro-barandilla de la playa, con zonas completamente descascarilladas y acumulación de suciedad, así como la presencia de ratas y nidos en las zonas verdes frente al Casino, y el mal estado del firme del carril bici.

"Estamos hablando, en muchos casos, de problemas que no requieren grandes inversiones económicas. Lo que hace falta es mantenimiento, planificación y voluntad política. Y este equipo de Gobierno lleva demasiado tiempo demostrando que no tiene ninguna de las tres cosas", ha afirmado el portavoz socialista.

El PSOE también ha puesto el foco en el estado de los bajos de La Primera donde, según han trasladado, se acumulan grandes cantidades de basura e incluso duermen personas cada día.

En este sentido, Fernández ha reclamado al Ayuntamiento que actúe "de manera urgente" para garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza, salubridad y seguridad en un espacio situado en uno de los principales puntos de interés turístico de Santander.

Los socialistas también han recogido la preocupación vecinal por las obras de rehabilitación de Piquío y su comportamiento ante la llegada de las lluvias, así como por las molestias derivadas del ruido durante el periodo estival, desde la Semana Grande hasta mediados de septiembre, debido a la instalación de las diferentes ferias y actividades.

A estas cuestiones, según el socialista, se suman las continuas deficiencias de mantenimiento en la instalación municipal de los Campos de Sport.

Otro de los problemas que los comerciantes de la zona han trasladado es la falta de transporte público a partir de las 22.00 horas. Esta situación les obliga a cerrar antes sus locales, ya que muchos trabajadores y trabajadoras no disponen de transporte para regresar a sus domicilios una vez que pasa el último autobús.

"Que El Sardinero, una de las zonas más emblemáticas y turísticas de Santander, presente este estado de abandono y falta de mantenimiento es el mejor ejemplo de que nuestra ciudad está al límite. Una vez más, queda demostrado que Gema Igual es incapaz de dar respuesta a los problemas cotidianos de los santanderinos y santanderinas", ha concluido Fernández.