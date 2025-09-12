El PSOE Santander exige soluciones al desbordamiento de los baños del Mercado de la Esperanza

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado este viernes la situación "absolutamente inaceptable" de los baños públicos del Mercado de la Esperanza, "que se encuentran cerrados al uso por desbordamientos de agua de manera recurrente", a pesar de haber sido objeto de una reforma integral en enero de este año.

Fernández ha registrado una pregunta al Pleno para que el equipo de Gobierno del Partido Popular aclare cuál es el origen técnico del problema, qué actuaciones se han llevado a cabo hasta ahora, por qué no se ha resuelto y qué medidas se van a adoptar para garantizar que los baños estén plenamente operativos cuanto antes.

"Estamos ante una de esas pequeñas grandes vergüenzas que evidencian la falta de gestión y de seguimiento por parte del equipo de Gobierno. Se hace una obra, se inaugura con foto y propaganda, pero luego la instalación no funciona. Y mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los trabajadores del mercado, los comerciantes y los vecinos que acuden a hacer su compra diaria", ha afirmado.

Desde el PSOE aseguran que el problema no es puntual, sino que se produce con una frecuencia superior a una vez al mes, "generando importantes molestias".

Los baños, "precintados en múltiples ocasiones", se llenan de agua por fallos en el sistema de evacuación, según han denunciado los propios comerciantes y trabajadores a los representantes socialistas. Una situación que, además de incómoda, supone "un grave problema" para los usuarios del mercado municipal.

"Hablamos de un espacio público emblemático, en pleno centro de Santander, que debería ser ejemplo de buen mantenimiento, y lo que tenemos es una instalación que parece abandonada, a pesar de que se ha reformado hace solo unos meses. Esto es una chapuza que no puede quedar sin respuesta ni sin responsables", ha subrayado Fernández.

Desde el Grupo Socialista se preguntan cómo es posible que una obra recientemente ejecutada presente ya "problemas estructurales" y exigen al equipo de Gobierno que haga público el informe técnico de la intervención, el contrato de adjudicación, así como las garantías exigidas a la empresa contratista.

"¿Se ha recepcionado la obra sin revisar que todo funcione? ¿Se está ocultando a la ciudadanía el alcance real del problema? ¿Va a asumir alguien responsabilidades?", se ha preguntado el portavoz socialista, que ha insistido en que Partido Popular "debe actuar con transparencia, rigor y eficacia".

Además de exigir la reparación inmediata del sistema de saneamiento de los baños, el PSOE pide que se refuerce el control y seguimiento de las obras municipales, que se implante un plan de mantenimiento preventivo y que "se escuche" a quienes están en primera línea del día a día de la ciudad.

"Nos preocupa que se priorice más la foto que el funcionamiento de las cosas. Santander necesita un modelo de ciudad donde los servicios públicos funcionen, donde se escuche a los trabajadores y comerciantes, y donde las reformas no sean una fachada, sino soluciones reales a los problemas cotidianos", ha sentenciado Fernández.