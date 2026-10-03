El PSOE de Santander reivindica la vivienda como principal prioridad municipal

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández. - PSOE

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander, que ha celebrado este sábado su asamblea ordinaria, ha reivindicado la vivienda como principal prioridad municipal.

En un comunicado, los socialistas han subrayado que esta asamblea ha servido para analizar las principales necesidades y problemas de la ciudad y ha definido sus prioridades de trabajo para los próximos meses.

Así, han abordado la situación política y social del municipio y han puesto el foco en cuestiones como el acceso a la vivienda, los servicios públicos, el mantenimiento urbano y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

El secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha situado la vivienda "como una de las principales prioridades" de la acción política socialista y ha destacado el trabajo desarrollado por el Grupo Municipal durante los últimos meses para plantear alternativas y medidas concretas.

"Desde el PSOE hemos propuesto una serie de medidas para abordar el principal problema de los santanderinos y santanderinas", ha señalado Fernández, que ha nombrado iniciativas como la creación de un inventario de suelo público, un plan municipal de vivienda pública, la reserva de parcelas municipales para alquiler asequible o un programa para incorporar viviendas vacías al alquiler estable ofreciendo garantías de cobro, seguros y mediación pública a los propietarios.

Asimismo, el portavoz socialista ha reiterado la necesidad de realizar los estudios necesarios para evaluar la posible declaración de Santander como zona tensionada de vivienda.

En materia de vivienda, el secretario general del PSOE santanderino también ha trasladado su apoyo a las 107 familias de Hermanos Calderón y ha exigido a la alcaldesa que trabaje para encontrar una solución para estos vecinos y vecinas.

"Cuando el problema aparece, la alcaldesa, Gema Igual siempre encuentra una administración distinta, una empresa distinta o una circunstancia distinta a la que señalar. Lo que cuesta encontrar es a la alcaldesa asumiendo su responsabilidad", ha criticado.

Durante su intervención, Fernández también ha repasado otros asuntos de actualidad municipal, como la obra del aparcamiento y la Plaza Pombo, la peatonalización del Arco del Faro o la situación de los Campos de Sport del Sardinero.

"Estas situaciones tienen características distintas, pero muestran un mismo problema: un gobierno que llega tarde, explica poco y trata de convertir sus retrasos en circunstancias inevitables", ha afirmado.

Por otro lado, Fernández se ha referido a la Cuenta General del Ayuntamiento de Santander y ha puesto el acento en el grado de ejecución presupuestaria.

Según ha detallado, "el presupuesto definitivo de gastos ascendía a 331,2 millones de euros y las obligaciones reconocidas fueron 230,2 millones. La ejecución total fue del 69,50 %. En inversiones reales había 86,35 millones presupuestados y se reconocieron 25,76 millones: un 29,83 %. Aproximadamente tres de cada diez euros previstos".

El portavoz socialista ha matizado que "presupuesto sin ejecutar no equivale automáticamente a dinero disponible para cualquier uso", pero ha defendido que los datos permiten evaluar qué parte de las actuaciones previstas llegaron a materializarse durante el ejercicio.

"El resultado es muy pobre. Porque una inversión que se anuncia y no se ejecuta sigue sin mejorar una calle, un equipamiento o un servicio", ha afirmado.

Finalmente, Fernández ha abordado el escenario político de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 y ha reivindicado al PSOE como la única alternativa al actual gobierno municipal del Partido Popular.