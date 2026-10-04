El PSOE de Santoña propone la resignificación del 'Monumento a Carrero Blanco' como vía para el cumplimiento de la Ley

Archivo - Monumento a Carrero Blanco en Santoña (Cantabria) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTOÑA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santoña trasladará al Ministerio de Memoria Democrática la resignificación del 'Monumento a Carrero Blanco', como vía que ampara la legislación y que permitiría mantener el conjunto con la eliminación de los elementos con simbología antidemocrática y con un cambio de denominación.

En un comunicado, los socialistas han subrayado que esta es la vía para mantener el conjunto arquitectónico y que el equipo de Gobierno (Santoñeses-PP) "no ha planteado en ningún momento" de la tramitación del expediente en el que solo han buscado "obstruir el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".

La portavoz del PSOE de Santoña, Carmen González, ha criticado la actuación "unilateral, obstructiva y contraria a la ley" del equipo de Gobierno, "al margen del resto de grupos políticos" del Ayuntamiento.

"Han demostrado que no tienen ninguna voluntad de participación y consenso con los grupos municipales pese a tratarse de un asunto de interés para el municipio", ha lamentado.

La portavoz municipal del PSOE también ha denunciado el "oscurantismo y la falta de transparencia" del Ayuntamiento en toda la tramitación, ya que no ha sido hasta el pasado 16 de septiembre cuando se ha facilitado la documentación del expediente al PSOE, tras "reiteradas peticiones".

Además de ello, el PSOE de Santoña no apoya el documento de recurso de alzada cuyo borrador ha sido tratado en una junta de portavoces celebrada el pasado viernes, 2 de octubre.

"Dicho documento carece del consenso de todos los grupos políticos municipales, ha sido elaborado de manera unilateral por el equipo de gobierno municipal, sin atender las propuestas del PSOE, y su contenido, lejos de pretender dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, sólo busca la preservación integral del monumento, sin plantear, siquiera, un cambio de denominación, y proponiendo de manera subsidiaria una interpretación torticera del término resignificación, hasta reducir su aplicación a la nada", ha considerado.

González ha señalado que, tras analizar el expediente y el documento de recurso de alzada, estos evidencian la actitud "obstructiva y de rebeldía al cumplimiento de la Ley" de Santoñeses-PP que podían haber planteado tiempo atrás la resignificación del monumento que permite la norma "pero han insistido en su voluntad de mantenerlo a través de la figura de víctima del terrorismo, siendo conocedores y conscientes de que ello no anula su pertenencia a un régimen antidemocrático, su relevancia como Presidente del Gobierno franquista y que estaba llamado a suceder al dictador".

A su juicio, el proceder del equipo de Gobierno, así como la proposición no de ley planteada por Vox y aprobada en el Parlamento regional por PP, PRC y Vox para paralizar la retirada del monumento e impulsar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), "solo ha estado encaminado a impedir el cumplimiento de la Ley de Memoria de Democrática, ha insistido la socialista".

Y ha opinado que estas medidas de inclusión en el catálogo de bienes de interés cultural "no son más de actos en claro fraude de ley" y con la pretensión de evitar su cumplimiento, por lo que a la socialista le resulta "significativo" que en 50 años no ha merecido ese reconocimiento y "casualmente ahora sí".

"Todo ello ha desvirtuado el sentimiento de arraigo del pueblo de Santoña hacia el monumento en sí y que está alejado de las significaciones políticas que lo desvirtúan 50 años después de alcanzar la democracia", ha remarcado González, para quien todo esos partido políticos han tenido como "único objetivo preservar el monumento con sus signos actuales y su denominación actual".

Frente a todo ello, el PSOE apuesta por resignificar el monumento retirando la placa de Carrero Blanco y sustituyéndola por un nuevo elemento con otra denominación que se acuerde desde el consenso de los grupos municipales del Ayuntamiento de Santoña.

En este punto, González ha propuesto denominaciones como 'Monumento a la democracia', 'Monumento a la Constitución Española' o 'Monumento a quienes perdieron la vida en la Mar'.