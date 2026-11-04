El PSOE tacha de "indecente" que el PP diga que la versión del edil de Ruega ofrece "más credibilidad" que la de Casares

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SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha tachado de "indecente" que el PP afirme que la versión del concejal de Ruesga, David Setién, denunciado por el delegado del Gobierno, Pedro Casares, por una supuesta agresión física y verbal el domingo durante la Feria de Arredondo ofrece "más credibilidad" que la del también secretario general de los socialistas cántabros.

"Solo puede ser fruto del cálculo electoral en el que vive un Partido Popular mediocre, acomplejado y con unos dirigentes vulgares", ha reaccionado en un comunicado la portavoz de la formación en la comunidad, Ainoa Quiñones, después de que la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, haya anunciado que la formación esperará al proceso judicial para actuar en este caso.

La socialista ha aseverado al respecto que el comunicado de los 'populares' es "indecente como son todas sus actuaciones desde que el domingo fueran conscientes de la agresión y se precipitarán a filtrarla de manera sesgada".

El PSOE ha denunciado que el Partido Popular "sobrepasa todos los límites al negarle veracidad a la denuncia de una agresión física y verbal" por parte del delegado del Gobierno contra el portavoz de su formación en Ruesga.

En este sentido, Quiñones ha afirmado que "entre violencia y respeto democrático, el PP elige violencia".

"Ni la enmienda a la totalidad que Alberto Núñez Feijóo ha hecho al silencio cómplice de María José Sáenz de Buruaga, les hace corregir, rectificar y depurar las responsabilidades", ha expresado la portavoz.

A su juicio, "alguien que agrede física y verbalmente a otra persona no tiene cabida en una sociedad democrática, pero más aún si es un responsable público al que el PP debía haber cesado en el minuto uno de conocer la denuncia".

La dirigente socialista ha incidido en que el Partido Popular dio una versión en la que afirmaban que su concejal en Ruesga "ni tenía afiliación política ni había agredido físicamente al delegado del Gobierno cuando aún no se tenía conocimiento de ninguna denuncia al respecto".

"Se pusieron la venda antes de la herida para proteger a su portavoz municipal en Ruesga como ahora utilizan a ASAJA para verter acusaciones contra Pedro Casares en un comunicado de la organización que coinciden en el 100% con los argumentos que arroja la consejera María Jesús Susinos cada vez que Pedro Casares participa en una feria ganadera", ha denunciado.

MIRAR HACIA OTRO LADO

Por otra parte, Quiñones ha señalado que "nadie ha cuestionado la presunción de inocencia del concejal del PP, pero no puede convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado".

"Resulta inadmisible que el PP cántabro cuestione la credibilidad del delegado del Gobierno mientras se escuda en el proceso judicial para no tomar ninguna decisión sobre su concejal", ha dicho.

Por último, ha subrayado que "si de verdad condenan cualquier tipo de violencia, que lo demuestren con hechos". "Cuando se denuncia una agresión, lo mínimo exigible a un partido político en una democracia es responsabilidad, coherencia y respeto, no desacreditar a quien denuncia para proteger a quien pertenece a sus filas", ha concluido.