El PSOE de Torrelavega pide reprobar a Pascual por "el deterioro" de Sierrallana y la Atención Primaria del Besaya

Urraca a las puertas del Hospital Sierrallana - PSOE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Torrelavega va a pedir la reprobación del consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP), por "el deterioro" del Hospital Sierrallana y la Atención Primaria del Besaya, en el Pleno del Ayuntamiento de esta semana.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha atribuido a Pascual "la responsabilidad" en ese menoscabo que -ha dicho- experimenta la asistencia sanitaria pública en la comarca del Besaya

Además, solicitan el cese de la directora gerente del Hospital Comarcal Sierrallana-Tres Mares, Yolanda Montenegro Prieto, y su sustitución por una persona con, entre otros valores, "capacidad, experiencia y compromiso para reforzar la gestión pública del centro".

Los socialistas creen que se ha dado una "acumulación de situaciones de especial gravedad" que evidencian un "deterioro sostenido" de la capacidad asistencial del principal recurso sanitario público de referencia para Torrelavega, el Besaya y una amplia parte del occidente y el sur de Cantabria, que atiende a más de 160.000 personas en casi una treintena de municipios, han señalado.

Para ellos, el Hospital Sierrallana se encuentra en una situación "inaceptable". Y han añadido que la sanidad pública de la zona "no puede sostenerse con anuncios, plazos indefinidos o medidas tardías mientras los pacientes ven retrasados diagnósticos, consultas y tratamientos".

Según Urraca, la espera media para resultados de biopsias y pruebas de Anatomía Patológica ha llegado a situarse en torno a los 32 ó 33 días en Sierrallana, frente a los siete u ocho días del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

A este respecto, ha subrayado que "estas diferencias evidencian una desigualdad territorial que el Ayuntamiento de Torrelavega no puede ni debe callar".

Asimismo, la moción insta al Gobierno de Cantabria a adoptar un plan de refuerzo estable para el hospital que incluya la dotación suficiente de especialistas en Anatomía Patológica, Cardiología y Cuidados Paliativos; la reducción urgente y verificable de las listas de espera y los tiempos de diagnóstico.

También solicita el mantenimiento y la mejora de la cartera de servicios y que se eviten derivaciones "innecesarias y desplazamientos añadidos" para los pacientes; y la publicación periódica de datos sobre demoras, plantillas y medidas adoptadas.

La iniciativa reclama el cumplimiento de los acuerdos ya aprobados por el Ayuntamiento y el Parlamento de Cantabria en defensa de Sierrallana y advierte de "las dificultades" de la Atención Primaria en Torrelavega y el Besaya.

En este sentido, pide plantillas estables, refuerzos de pediatría y enfermería y una planificación que garantice una respuesta "ágil y equitativa" en todos los centros de salud de la comarca.