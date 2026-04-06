PSOE y Vox registran enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Cantabria

Pleno del Parlamento de Cantabria - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Vox han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria y de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como ley de acompañamiento, para 2026, diseñados por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que previsiblemente saldrán adelante tras el pacto alcanzado entre 'populares' y el PRC.

Así lo han informado ambas formaciones este lunes, día en el que a las 13.00 horas finalizaba el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad de las cuentas, que ascienden a 3.925 millones de euros --un 5% más que los de 2025-- después de los días festivos de Semana Santa.

De hecho, la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos convocada para hoy a las 14.00 horas con este asunto, se ha aplazado a mañana, día 7, a las 10.00 horas.

Según el calendario aprobado, las enmiendas a la totalidad serán debatidas este jueves 9 en un pleno monográfico.

El miércoles 15 es la fecha máxima para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales a las cuentas, que se debatirán en comisión una semana después, el martes 21 y miércoles 22.

El lunes 27 es la fecha prevista para la celebración del pleno de presupuestos, de modo que puedan entrar en vigor el 1 de mayo, según la idea y el compromiso del Ejecutivo.

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para este año ascenderán a 3.925 millones de euros, un 5% más que los de 2025, tras incorporarse las entregas a cuenta del Estado, que serán 12 millones superiores a lo que se comunicó provisionalmente en julio y por tanto a la cifra que tuvo en cuenta el Gobierno regional para elaborar el proyecto presupuestario que presentó en octubre y que le fue devuelto al Ejecutivo con los votos de PRC, PSOE y Vox.

PSOE: "PERSISTEN LOS ERRORES"

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha justificado la enmienda a la totalidad en que el Gobierno del PP "ha tenido varios meses para elaborar una propuesta de presupuestos mejor y ha decidido no escuchar a la Cámara ni a la ciudadanía", para incidir en que en las cuentas "persisten los errores, los problemas y las carencias".

"El presupuesto no ha mejorado", ha aseverado y ha hecho hincapié en que es el mismo proyecto "que ya rechazamos (...) con cambios mínimos que no alteran ni la estructura ni las prioridades". Es más, ha asegurado que "perpetúa un modelo económico agotado, continuista y carente de visión estratégica".

Además, el socialista ha enfatizado que Cantabria cerró 2025 con 153,12 millones sin ejecutar, lo que "ilustra el fracaso de la gestión del Gobierno del PP de Buruaga" y que esta "incapacidad" afecta de forma "sistemática" a área tractoras de la economía como industria, comercio, desarrollo rural, cultura y turismo.

En este sentido, ha criticado que es un presupuesto "que nace condenado a incumplirse" ya que, con una entrada en vigor prevista para mayo, "el período real de ejecución queda reducido a ocho meses, sin previsión extraordinaria alguna para compensar esa limitación temporal".

Más en concreto, para el diputado del PSOE, entre otras, la formulación del capítulo I de gastos de personal es "irreal" al "no recoger los acuerdos salariales 2025-2028, los incrementos acordados con el personal docente, ni los encuadramientos extraordinarios del personal sanitario".

También ha sumado que entiende la vivienda "como un negocio y no como un derecho", que carece de una estrategia de reindustrialización y que "consolida una modelo privatizador", como el convenio singular con Santa Clotilde o el sistema de pago de la carretera entre Requejada y Suances.

A ello, Iglesias ha unido que el Gobierno cántabro "ignora" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y "abandona" el sector primario, la industria y el transporte. "Este presupuesto no contiene una sola medida de respuesta. Cantabria lleva semanas en fase de diagnóstico sin actuar", ha concluido.

VOX: "INTRODUCE MAQUILLAJES"

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha señalado en declaraciones a Europa Press que las cuentas "mantienen la presión fiscal sobre familias y empresas", y ha acusado al Ejecutivo de incrementar la recaudación "cada días más confiscatoria" y de "aumentar" el gasto político e "improductivo".

Además, ha denunciado que el pacto con los regionalistas "se limita a introducir maquillajes que llegan a muy pocos contribuyentes".

Así, Vox ha defendido que presenta la enmienda a la totalidad "no desde una oposición destructiva, sino desde la responsabilidad, fundamentada en un análisis riguroso, que desvela la insostenibilidad estructural de las cuentas" del PP.

Y ha recalcado que ese fue el motivo por el que presentó una serie de propuestas de modificación "que nunca obtuvieron respuesta" porque ello exigiría llevar a cabo reformas estructurales que el Gobierno "no está dispuesto a poner en marcha, dado que su forma de actuar es similar a la que criticaban estando en la oposición".

De este modo, ha explicado que las cuentas presentadas para 2026 "consolidan un modelo de gestión caracterizado por el crecimiento inercial del gasto público, el mantenimiento de una estructura administrativa sobredimensionada y una dependencia crítica de los fondos finalistas", tanto estatales como europeos.

"Lejos de plantear un cambio de paradigma hacia la eficiencia y la reducción de la carga fiscal sobre los ciudadanos, el proyecto profundiza en las dinámicas de gasto expansivo, amparándose en la flexibilización de las reglas fiscales y en una interpretación laxa de la estabilidad presupuestaria", ha lamentado la formación de Santiago Abascal.

Vox ya anunció la pasada semana que iba a plantear la enmienda durante la comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), para dar a conocer las cuentas.