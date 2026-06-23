Publicada en el BOC la desestimación y archivo del parque eólico Benavieja

Archivo - Protestas en contra del parque eólico Benavieja - COLECTIVO VECINAL CONTRA EL PE BENAVIEJA - Archivo

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la desestimación, por parte de la Dirección General de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica, de la autorización administrativa previa para el parque eólico Benavieja, que afectaba a Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y Astillero.

Este parque, promovido por la compañía Araste SPV 2021, S. L.U., por su potencia --86,8 MW-- era de tramitación exclusiva del Gobierno de España. Contemplaba la instalación de 14 aerogeneradores, además de más de 19 kilómetros de infraestructuras eléctricas mixtas (aéreas y soterradas) y dos subestaciones.

El Gobierno de Cantabria ya informó en agosto de 2025 desfavorablemente acerca de este proyecto y el Ministerio, en febrero de 2026, emitió Declaración de Impacto Ambiental desfavorable.

A la vista de ello, ahora, en una resolución dictada el pasado 17 de junio por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, se desestima la solicitud de autorización administrativa previa para este proyecto, archivando el expediente.