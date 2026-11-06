Publicada en el BOE la modificación de la ley del suelo para fomentar el tejido empresarial en campus universitarios

Archivo - Vista del campus de la UC - UC - Archivo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, conocida popularmente como ley del suelo, para fomentar el tejido empresarial en campus universitario.

El Parlamento regional aprobó esta modificación el pasado 21 de septiembre con los votos a favor de PRC, PP, PSOE y Vox y con el único 'no' del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio. Está en vigor desde el 17 de octubre tras haberse publicado el día anterior en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Fue el PRC el que impulsó la iniciativa a través de una proposición de ley, a la que se incorporó una enmienda parcial de todos los grupos.

Concretamente, se modifica el artículo 61 de la ley del suelo con el objetivo de que tengan la consideración de equipamientos educativos los usos en los campus universitarios dedicados a fomentar el tejido empresarial y el emprendimiento para facilitar la transferencia tecnológica y de conocimiento entre las universidades y las empresas.

Se busca contemplar la existencia de suelo, vuelo o edificabilidad en un complejo inmobiliario para construcciones y espacios destinados a estos servicios educativos, como espacios de coworking y hub digitales, incubadoras de empresas, talleres de experimentación, laboratorios y oficinas dedicadas a actividades vinculados al I+D+I.

A estos efectos, la modificación también incluye que puedan ser destinatarios de alojamientos rotacionales las personas afectadas por actuaciones urbanísticas, por el tiempo que sea necesario hasta que se produzca el retorno o realojo a que tengan derecho.