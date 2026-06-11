Publicada la inscripción de la Indicación Geográfica Protegida Patata de Valderredible en el Registro de IGP de la UE

Archivo - Patatas de Valderredible - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha publicado la inscripción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Patata de Valderredible en el Registro Oficial de IGP de la UE.

Así lo ha informado este jueves la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien, en representación del Gobierno de Cantabria, ha celebrado la "excelente noticia para la región y especialmente para Valderredible" de este "hito" que supone "un paso decisivo" en el reconocimiento oficial de uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la comunidad.

La consejera ha señalado que esta inscripción cierra un proceso "largo y riguroso" que permitirá "consolidar el prestigio de la patata de Valderredible", reforzar su posicionamiento en el mercado y generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural.

En su opinión, "estamos ante un día histórico para Cantabria y para todo el Valle, porque esta inscripción oficial se reconoce el esfuerzo de generaciones enteras que han hecho de este cultivo una seña de identidad del territorio".

Susinos ha remarcado la nueva IGP contribuirá de "manera significativa" a fortalecer el desarrollo económico de Valderredible y su comarca, favoreciendo la creación de valor añadido en origen y consolidando una actividad agraria que forma parte de la identidad local desde hace más de dos siglos. "Cada figura de calidad diferenciada que conseguimos es una inversión directa en el futuro de nuestros pueblos, en nuestros productores y en la capacidad de Cantabria para generar oportunidades a partir de sus propios recursos", ha destacado.

En este ámbito, ha puesto en valor "el intenso trabajo técnico y de coordinación llevado a cabo para alcanzar este punto" pues la obtención de figuras de calidad europea requiere años de investigación, consenso con el sector y colaboración institucional. "Detrás de esta IGP hay mucho trabajo, mucha dedicación y una firme apuesta por defender nuestros productos y nuestro territorio y hemos trabajado de la mano de productores, asociaciones y la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) para que esta aspiración histórica fuese una realidad", ha detallado.

Las figuras de calidad diferenciada son "instrumentos estratégicos" para mejorar la competitividad del sector primario, aumentar la renta de agricultores y ganaderos y contribuir a fijar población en el territorio, ha dicho. "En un contexto en el que la lucha contra la despoblación es uno de nuestros grandes desafíos, iniciativas como esta cobran una relevancia extraordinaria, especialmente en comarcas rurales como Valderredible", ha incidido.

IGP PATATA DE VALDERREDIBLE

La IGP Patata de Valderredible reconoce oficialmente unas características productivas únicas, ligadas al entorno natural del valle: sus condiciones climáticas, altitud, tipos de suelo y el saber hacer transmitido durante generaciones.

El sello amparará las variedades Agria, Baraka, Jaerla, Kelly y Spunta, cultivadas exclusivamente en el municipio, destacadas por su elevada calidad, su alto contenido en materia seca y vitamina C, así como por sus excelentes propiedades culinarias.

Tal y como ha afirmado la consejera, "no hablamos solo de un producto de gran calidad, sino de una parte fundamental de la historia agrícola y cultural de Cantabria".

El cultivo de la patata en Valderredible está documentado desde finales del siglo XVIII y ha sido históricamente uno de los principales motores económicos de la zona. Su prestigio ha traspasado las fronteras regionales, siendo reconocido tanto en los mercados nacionales como en la gastronomía.

Con esta nueva IGP, Cantabria ampliará su catálogo de figuras de calidad diferenciada, sumándose a las ya existentes: Sobao Pasiego, Carne de Cantabria, Vinos de la Tierra de Liébana y Vinos de la Tierra Costa de Cantabria.

Además, Cantabria cuenta con varias Denominaciones de Origen Protegidas (DOP): Queso Nata de Cantabria, Queso Picón Bejes-Tresviso, Quesucos de Liébana y Miel de Liébana.