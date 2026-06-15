Publicada la lista definitiva de 62 admitidos para optar a tres plazas de operario de Jardinería del SERCA

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TORRELAVEGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para la cobertura de tres plazas de operario/a de Jardinería del Centro Especial de Empleo SERCA, así como el nombramiento del Tribunal Calificador y fecha y lugar de realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

La presidenta del Patronato Municipal de Educación, Laura Romano, ha informado de que finalmente serán 62 las personas admitidas que podrán participar en este proceso selectivo para cubrir estas plazas de la plantilla de personal laboral fijo, en turno reservado a personas con discapacidad.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar este miércoles, 17 de junio, a las 15.30 horas, en las dependencias del Mercado Nacional de Ganados.

Romano ha destacado la importancia de este tipo de procesos selectivos para el Centro Especial de Empleo SERCA, ya que contribuyen a generar oportunidades laborales y a reforzar la prestación de servicios que se desarrollan en la ciudad.

Toda la información relativa al proceso, incluida la lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición del tribunal calificador y los detalles de la prueba se encuentra disponible en la página web del Patronato Municipal de Educación: https://www.pmetorrelavega.es/ofertas-de-empleo/