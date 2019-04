Publicado el calendario escolar para el curso 2019-2020

Publicado 16/04/2019 9:44:46 CET

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden por la que se establece el calendario escolar para el curso 2019-2020 para centros docentes no universitarios.

El calendario fue aprobado el pasado día 9 en la Mesa Sectorial de Educación y no contó con el apoyo de la Junta de Personal Docente debido a las discrepancias en la duración de la jornada reducida de junio y septiembre, que se ha establecido en una hora, en lugar de hora y media como pedían los sindicatos del profesorado.

La orden dicta que los centros docentes comenzarán sus actividades el 2 de septiembre de 2019 y finalizarán el 30 de junio de 2020.

En las etapas de Educación Infantil y Primaria, y en los centros de Educación Especial, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 9 de septiembre de 2019 hasta el

23 de junio de 2020, ambos inclusive.

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, se desarrollarán desde el 11 de septiembre hasta el 25 de junio, ambos inclusive; y en las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, desde el 18 de septiembre hasta el 29 de mayo, ambos inclusive.

En las enseñanzas deportivas de régimen especial, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 26 de septiembre hasta el 25 de junio, ambos inclusive; en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y en la educación permanente

de personas adultas, desde el 23 de septiembre hasta el 25 de junio, ambos inclusive; y en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, desde el 7 de octubre hasta el 28 de mayo, ambos inclusive.

En los centros de Educación Especial y en las etapas de Infantil y Primaria habrá 175 días lectivos. La distribución del horario en estos niveles será, como regla general, de cinco horas diarias. En los centros con jornada partida, la actividad lectiva con alumnos no será inferior a tres horas por la mañana ni superior a dos horas por la tarde, con un intervalo mínimo de dos horas libres entre ambas sesiones.

En Secundaria también habrá 175 días lectivos que se impartirán, con carácter general, en jornadas de seis períodos lectivos. Se considerarán como días lectivos las jornadas de presentación del nuevo curso y, en Bachillerato, las dedicadas a reclamación y revisión de exámenes.

El calendario de los Ciclos Formativos se ajustará a la duración en horas de cada ciclo; por tanto, no podrá garantizarse la impartición del programa sólo con un número determinado de días lectivos, sino que en cada ciclo habrá que garantizar la impartición del total del número de horas correspondientes a ese ciclo.

La actividad docente con alumnos en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, en los meses de septiembre de 2019 y junio de 2020, no excederá de cuatro horas diarias, destinándose el resto de la jornada escolar a actividades de recreo. Los centros con jornada de mañana y tarde que deseen realizar dicha actividad solo en sesión de mañana deberán solicitar autorización a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos.

No serán días lectivos los siguientes: 28, 29, 30 y 31 de octubre; 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre; 2, 3 y 7 de enero de 2020; 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero; y 13, 14, 15, 16 y 17 de abril. Los días 1 y 6 de enero, 9 y 10 de abril y 1 de mayo de 2020, en caso de no ser declarados oficialmente festivos, serán días no lectivos.