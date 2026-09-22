Publicado el decreto que regula la concesión directa de las ayudas a explotaciones agrarias de Cantabria por la sequía

Archivo - Un grupo de vacas pastando.-ARCHIVO - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el decreto que regula la concesión directa de la ayuda destinada a las explotaciones agrarias de la comunidad para paliar los graves efectos de la seguía, acogida al régimen de mínimis.

Estas ayudas fueron aprobadas por decreto del Consejo de Gobierno el jueves, por un importe total de 3 millones de euros y llegará a 2.309 beneficiarios.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha indicado en nota de prensa que la actual situación de sequía "está provocando un aumento de la demanda de alimentación suplementaria, concentrados y forrajes en el mercado", y con ello "un aumento de los costes debido al contexto actual de oferta limitada".

Por este motivo, ha explicado que desde su departamento se ha decidido poner en marcha esta línea de subvenciones destinadas "a las graves consecuencias económicas acaecidas en los últimos meses en las explotaciones agrarias y ganaderas de Cantabria".

Al hilo, la consejera ha destacado "la agilidad con la que se ha actuado" por parte del Gobierno autonómico, que "consciente de la gravedad de la situación", ha elaborado un informe técnico que "pone cifras a la realidad de la sequía agraria que está viviendo Cantabria".

En este sentido, ha destacado que deja datos como que la producción potencial de pastos ha disminuido una media del 25 por ciento y ha alcanzado pérdidas cercanas al 32% en algunas comarcas.

Por otra parte, el Ejecutivo regional ha señalado que con esta ayuda quiere apoyar al sector para hacer frente al incremento de los costes de producción, que, unido a la subida de precios de otros insumos importantes como combustibles y fertilizantes, "puede llegar a comprometer la viabilidad de explotaciones".

LA AYUDA

La ayuda irá dirigida a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias con la condición de agricultor a título principal, ubicadas en la región, que se hayan visto afectadas por la reducción de la producción y disponibilidad de pastos y forrajes durante este año.

Para calcular la cuantía de la subvención que corresponde a cada beneficiario se tendrá en cuenta la superficie máxima determinada a efectos de pago entre las ayudas por recinto de Cantabria, por la que se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para el año.

Asimismo, se aplicará un importe unitario máximo de 23 euros a cada hectárea de superficie indemnizable final de cada beneficiario.

Estos disponen de diez días hábiles a partir de este miércoles para manifestar su renuncia expresa a la ayuda.

Aquellos que estén de acuerdo en recibirla no tendrán que realizar ninguna solicitud, ya que la Administración dispone de todos los datos necesarios para articularla, ha incidido el Gobierno.