El Puente de los Ingleses de Astillero se convierte los días 17 y 18 en escenario de conciertos y actividades infantiles

La concejala Ana Cañas presenta 'Las Noches del Puente' - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero pondrá en marcha la iniciativa 'Las Noches del Puente', un nuevo formato integrado en el programa 'Verano Cultural' que convertirá el Puente de los Ingleses en escenario de actividades familiares y actuaciones musicales al aire libre.

La programación comenzará este viernes, 17 de julio, a las 18.30 horas, con 'Un tren para Alicia', una actividad de Mariposas en la Mochila que acercará al público familiar la historia del Cargadero de Orconera.

La propuesta, recomendada a partir de cinco años, incluirá la elaboración de una maqueta de uno de los pilares de celosía del cargadero y se celebrará bajo este puente histórico, reabierto al público a finales del año pasado tras su rehabilitación.

La jornada continuará a las 20.30 horas con la presentación del disco 'Mis bandas sonoras favoritas', a cargo de Borja Feal y Annie Chambers, un concierto de arpa y flauta.

Y el sábado 18, a las 20.00 horas, la infraestructura acogerá el concierto de verano de la Banda de Música de Astillero.

Así lo ha avanzado en nota de prensa la concejala de Cultura, Ana Cañas, quien ha señalado que esta iniciativa nace para ofrecer "una forma diferente de disfrutar de la cultura" y, al mismo tiempo, poner en valor "uno de los espacios más singulares y representativos del municipio".

"Queremos llevar la cultura a distintos rincones de Astillero y crear propuestas cercanas y atractivas para todos los públicos, aprovechando espacios que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad", ha destacado.

UN SÍMBOLO RECUPERADO

Según ha detallado el Ayuntamiento, la elección del Puente de los Ingleses responde al carácter simbólico de esta infraestructura, construida en el siglo XIX como cargadero ferroviario vinculado a la actividad minera y declarada Bien de Interés Local.

Tras permanecer cerrado desde 2017, volvió a abrirse a la ciudadanía en diciembre de 2025 después de una rehabilitación integral pagada íntegramente por el Consistorio.

Con 'Las Noches del Puente', el Ayuntamiento da un paso más en la recuperación de este enclave, incorporándolo como espacio para el encuentro y la actividad cultural.