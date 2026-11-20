El Puente de los Ingleses protagoniza el cupón de la ONCE del sorteo del 7 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puente de los Ingleses, conocido oficialmente como Cargadero de Orconera, protagonizará el cupón de la ONCE que se sorteará el 7 de diciembre.

Así lo ha anunciado este viernes el Ayuntamiento de Astillero, que ha destacado que la imagen de uno de los símbolos más reconocibles del municipio permitirá acercar su historia y su patrimonio industrial a nuevos públicos.

La presentación oficial del cupón tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 10.30 horas, junto al Puente de los Ingleses y, en caso de lluvia, el acto se trasladará a la sala Fermín Molino. Los cupones estarán disponibles a partir de la próxima semana.

Será la segunda ocasión en la que Astillero aparezca en un cupón de la ONCE. En 2021, la imagen elegida fue una réplica de la trainera San José, en reconocimiento a la tradición marinera y al vínculo del municipio con el mundo del remo. Cinco años después, el protagonismo recae en otro emblema local, ligado a la historia industrial de Astillero.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha destacado la satisfacción que supone volver a estar presentes en el cupón de la ONCE. "Es un orgullo que, cinco años después, Astillero vuelva a protagonizar un cupón. En esta ocasión lo hace con el Puente de los Ingleses, un símbolo de nuestra historia que hemos recuperado para nuestros vecinos y para todas las personas que nos visitan. Esta imagen ayudará a compartir el patrimonio y la identidad de nuestro municipio por toda España".

Construido a finales del siglo XIX para la carga de mineral de hierro, el Cargadero de Orconera es una pieza singular del patrimonio industrial de Cantabria y está declarado Bien de Interés Local. Conocido popularmente como Puente de los Ingleses, forma parte de la memoria y la identidad del municipio.

Tras permanecer cerrado desde 2017, el puente reabrió al público en diciembre de 2025, después de casi una década. El Ayuntamiento impulsó la reactivación de la obra y culminó su rehabilitación, recuperando para vecinos y visitantes este espacio histórico. La presencia del cargadero en el cupón llega a las puertas del primer aniversario de su reapertura.