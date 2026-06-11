El puente de Somo-Pedreña se cortará totalmente al tráfico dos o tres días este verano

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, pone la primera piedra del Puente de Somo.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de refuerzo estructural del puente sobre la ría de Cubas, en la carretera CA-141 entre Pedreña y Somo, provocarán cortes totales al tráfico dos o tres días este verano para llevar a cabo una serie de actuaciones que requieren de "trabajos más complicados".

El puente se cerrará "al completo" durante dos o tres días de la época estival, mientras que hasta finales de 2027, cuando está previsto que concluyan estas obras, se mantendrá un carril cerrado y en el otro se habilitarán pases intermitentes en ambos sentidos regulados por semáforos.

Se trata de unas interrupciones que van a "complicar" el tráfico en la zona este verano, pero que son "necesarias" para ejecutar las obras de emergencia, que son la "prioridad", dado que tienen el objetivo garantizar la seguridad y evitar el posible colapso del puente, han indicado fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press.

Asimismo, para "aliviar" el peso del puente se han retirado 20 centímetros de grosor del asfalto, hasta un total de 800 toneladas, y se ha prohibido la circulación de vehículos pesados de más de 40 toneladas.

El Consejo de Gobierno declaró en febrero la emergencia de estas obras a raíz de los informes técnicos de la Dirección General de Obras Públicas que acreditaban un "deterioro severo" del puente, agravado por la exposición prolongada al ambiente marino, que ha generado pérdidas de sección, fisuras y defectos generalizados en pilas, tablero y elementos de pretensado.

Durante la ejecución de trabajos de conservación, iniciados en noviembre de 2024, los técnicos constataron patologías estructurales mucho más graves de lo esperado, con oquedades de gran tamaño y vainas de pretensado inoperativas, circunstancias que comprometen la capacidad de la estructura.

Y es que el puente fue construido en 1977 y en todo este tiempo, más de 40 años, no se habían realizado obras de rehabilitación sobre el mismo, han subrayado desde el Gobierno regional.

Así, debido al riesgo existente para vehículos y trabajadores, se indicó que era necesario actuar de inmediato mediante trabajos de refuerzo estructural, entre los que se incluyen la reconstrucción de pilas, reparación interior del tablero, limitación de cargas y refuerzo mediante tirantes activos.

Las obras están siendo ejecutadas por la UTE Cuevas Gestión de Obras-COMSA, cuentan con un plazo de ejecución de 16 meses y un coste que se elevó de los 5,3 millones inicialmente previstos hasta los cerca de 10 millones.